Mulheres no controle

00:00 · 11.07.2018

A jornalista Ana Raquel imergiu no universo dos games com apenas cinco anos e fez do seu hobby objeto de estudo da sua monografia ( Foto: Saulo Roberto ) A estudante Laís Severo prefere, atualmente, jogar no seu Nintendo DS pela facilidade de transportar o aparelho portátil e ter sempre às mãos ( Foto: Helene Santos )

Não é novidade para ninguém que é cada vez mais comum, e maior, a presença feminina no universo dos jogos.

Segundo a pesquisa Game Brasil 2017, as mulheres representam 53,6% do público de jogadores. Há quatro anos, esse número era 41%. Esse coletivo também é maioria entre os jogadores de games em smartphones. O levantamento realizado pelo YouTube mostra que a representação é 80% feminina. Um dos motivos para esse resultado é a abrangência e as possibilidades proporcionadas pelas diferentes plataformas.

Experiência

Ana Raquel Romeu conheceu esse mundo com apenas cinco anos no consultório da psicóloga que frequentava. O jogo Coelho Sabido estimulava as habilidades de leitura e raciocínio da menina. "Quando criança, eu jogava muitos jogos temáticos de filmes, da Pequena Sereia, do 101 Dálmatas, do Rei Leão", conta. Hoje, aos 21, a jornalista não perdeu o gosto e a realidade virtual se tornou hobby.

Raquel revela que seu estilo preferido de game é de ritmos, em que ela consegue juntar as duas paixões: o jogo e a dança. "O videogame me ajudou até fisicamente, porque eu gosto muito de jogos de ritmos que exigem mais atividade física, então eu sempre usei como uma forma de perder peso e me manter saudável".

Ana Raquel transformou seu lazer em objeto de estudo e fez seu trabalho de conclusão de curso (TCC) nessa área. Com o tema "A construção da imagem do rebelde: uma análise do jogo Persona 5", o game traz um grupo de estudantes rebeldes de Tóquio que tenta reformar a sociedade mudando a opinião de corruptos.

"Eu tinha recentemente finalizado o Persona5 e eu lembro que me interessei muito pela construção da narrativa do jogo. Levei a ideia, os professores gostaram e decidi fazer. Tive que selecionar algumas partes, porque o jogo é enorme", explica Raquel.

Já Laís Severo conheceu o mundo gamer também ainda criança, mas como uma forma de entretenimento quando viajava para o interior com a família.

"Nem sei dizer exatamente quando comecei, era minha diversão com meu irmão ir para locadora do interior jogar o clássico Super Mario Bros e o Rei Leão", lembra a jovem de 23 anos.

A preferência do estilo de Laís é de jogos com uma história mais interessante e artes visuais bem produzidas, conhecidos como RPG. Isso porque gosta muito de ler. "Para mim, quando eu estou jogando é a mesma experiência de estar lendo", afirma.

Discriminação

Apesar de ser uma estratégia de diversão, esse universo, muitas vezes, se mostra tóxico, especialmente, para as mulheres. É comum os depoimentos de jogadoras que sofreram algum tipo de assédio. Raquel relata que houve uma época em que jogava online e mudou o gênero para masculino para afastar comentários inconvenientes e funcionou.

"Teve um dia que entrei na sala do jogo e chegou um menino perguntando se eu era solteira e eu disse que não, mesmo sendo. Porque eu só quero jogar, não estou lá atrás de homem", desabafa.

No começo do ano, a ONG Wonder Women Tech iniciou a campanha "#My GameMyName" (em tradução livre Meu Jogo Meu Nome). O experimento convidou homens a jogarem uma partida online usando nicks femininos. E o resultado não foi diferente, todos receberam algum tipo de insulto ou assédio.

Laís ainda percebe que essas situações também acontecem fora do mundo online. "Quando a gente chega em locadora, eles ficam te hostilizando como se você não pertencesse aquele lugar", diz.

Opinião

Fuja das regras

'Compra o rosa que é de menina', 'Senta que nem mocinha', 'Não fala palavrão', 'Vá brincar de Barbie, videogame é coisa de menino', 'Tá com raiva? Onde já se viu uma garota ficar assim por causa de videogame?', 'Ah, você é menina e gosta de jogos? (insira aqui uma pergunta difícil sobre um jogo)', 'Você curte Ragnarök? Coisa de menina mesmo. Queria ver você jogando Cabal, o que ia fazer!', 'Não curte jogos competitivos? Isso é mesmo coisa de menina', 'Nossa, é raro uma menina jogando, deixa eu te ajudar, pega esses itens e quando tu passar de nível, coloca pontos no atributo de força', 'Você não acha que tá muito grande pra gostar de videogame?', 'Tem certeza que você vai gastar o seu primeiro salário comprando jogo?', 'Você tem que cuidar da sua casa e do seu marido e não ficar jogando videogame', 'Não faz o menor sentido você jogar no nível fácil, um verdadeiro gamer joga no mais difícil!', 'Ah, entendi, o videogame é do seu esposo e ele deixa você jogar!'.

Durante toda a vida ouvimos diversas pessoas que ditam regras sobre como devemos proceder para nos encaixar em um estereótipo, dentro do que a sociedade espera de uma garota. Estar dentro de um jogo, controlando um personagem em um mundo fantástico nos ensina sobre autonomia, sobre fazer o que queremos fazer, sem a necessidade da aprovação de quem quer que seja.

Mesmo nos jogos online em que existem ataques ou até uma superproteção as mulheres ,o chamado 'café-com-leite' nas brincadeiras de criança, podemos passar despercebidas na multidão ao escolhermos um avatar masculino, por exemplo. São habilidades, estratégias e até as "armaduras" que utilizamos, além das disponíveis no jogo, para nos proteger do outro, para sermos tratadas como indivíduos, independente do nosso gênero.

Essa, não deveria ser a regra, mas é o que acontece todos os dias fora do jogo, imagine dentro dele! Inserida em uma comunidade tóxica como a nerd em que se você não sabe qual o cheat pra derrotar o vilão do Mario, "você não merece falar comigo, nem com o meu anjo", em que só o fato de você ser mulher, já lhe desqualifica para jogar uma partida profissional ou ser escolhida para fazer aquela raid nova do jogo.

Sem nem percebermos, nós, mulheres, seguimos regras demais, com zero de fundamentação, simplesmente porque sempre foi assim. Jogar é um símbolo de luta, é desafiar esse status quo, é dizer ao mundo que eu posso e eu faço o que eu quiser e que, se eu sou responsável pelos meus atos, ninguém tem o direito de me dizer o que fazer, nem o que falar.

Então, moça, se você dedicou um pouco do seu tempo lendo esse humilde texto, a minha dica é, faça aquilo que lhe dá vontade e não o que esperam de você. Assuma o controle da sua vida, vá atrás do que você gosta, respeitando, é claro, o espaço do outro, mas respeitando muito mais o seu espaço.

*Flávia p. Gurgel, jornalista,

Designer, nerd e gamer