Mulheres, negras e empreendedoras: ancestralidade que resiste

00:00 · 05.05.2018 por Clara Dourado - Especial para o Zoeira

Geni Sobreira comanda a Turbanteria Fortaleza, projeto social de ensino da prática de turbantes em comunidades periféricas ( Foto: Natinho Rodrigues )

Quando Rihanna lançou sua marca de maquiagem no ano passado, a Fenty Beauty, ela não estava apenas criando mais um negócio multimilionário. A cantora apresentou como sua principal aposta uma base de acabamento matte com 40 tonalidades diferentes, buscando contemplar os diversos tons de pele, do mais claro ao mais escuro.

Na semana de lançamento do produto, a neo empresária demonstrou o poder comercial da inclusão: os tons mais escuros da base foram os primeiros a esgotar nas lojas, batendo recordes de venda. Com isso, as mulheres negras mandaram um recado: representatividade importa.

No entanto, Rihanna é uma exceção quando falamos de empreendedoras com descendência afro no Ocidente. Em Fortaleza, Neide Rodrigues, 43 anos, conta que "nós, mulheres negras, somos 50% da população brasileira, mas temos o mínimo da economia".

Empresária e estudante de Serviço Social, ela é também presidente da Rede Kilofé, uma organização de produtores e serviços nascida em 2014 e que visa vencer as dificuldades do mercado e se posicionar a favor da diversidade.

"A grande diferença da Rede Kilofé está em sua melanina cultural, ou seja, no resgate do que é próprio do povo negro brasileiro e da diáspora afrolatinoamericano que até então não se juntava sob um mesmo guarda-chuva comercial. Percebemos que o mercado consumia toda uma cadeia de produtos com pertencimentos da população negra, mas que isso não tinha marca, estava solto e por isso ninguém percebia. Resolvemos jogar luz nesses empreendedores", conta Neide.

Em sua marca de acessórios, a Xica Pilica, ela produz turbantes, faixas, brincos e bonecas, todos ressaltando a cultura africana, o poder da ancestralidade e a autoestima da mulher negra.

"Tenho uma relação muito visceral com minha criação, seja nos acessórios, nas artes plásticas com as bonecas ou nos figurinos que crio para grupos de maracatu, pois a afirmação e ocupação de si e dos espaços é essencial", afirma.

Empoderamento feminino



Meiriane Nascimento criou a marca Menah Acessórios, cuja proposta é unir a estética da cultura afro com toques de cearensidade

Quem também aposta no empoderamento feminino em sua empresa é a designer de moda e artesã Meiriane do Nascimento, 31 anos.

Ela criou, em 2012, a Menah Acessórios, cuja proposta é unir a estética da cultura afro com toques de cearensidade, produzindo uma identidade única. Além da história que carrega cada peça, Meiriane busca desconstruir estereótipos e fortalecer a imagem da mulher por meio da comunicação da sua empresa.

"Falta muito ainda para eu me considerar ativista, mas procuro reforçar o empoderamento e a diversidade da beleza feminina nas fotografias e textos", conta. A jovem empresária é uma das integrantes da "Mana a Mana", feira de artistas mulheres cearenses que acontece a cada dois meses em Fortaleza.

"A minha participação iniciou por meio de um convite da organização do evento. Lá, por ser uma feira menor, percebi o 'mundo' de diversas outras marcas, todas tão distintas entre si, pois na Mana a Mana cada uma tem sua história valorizada".

A importância da valorização das narrativas de mulheres negras é reforçada por Meiriane que acredita que passa suas ideologias por meio da marca. "Quando usam meu produto, aprendem sobre o meu trabalho e minha trajetória de mulher negra, forte, da periferia. O que eu consigo passar com a minha marca, junto com o trabalho que outras marcas também têm feito com esse enfoque, é bom pra todo mundo, inclusive pra evolução do ser humano que ainda não entendeu que o preto é lindo e o cabelo 'black power' é real e não fantasia", diz.

O poder do turbante

Para a turismóloga Geni Sobreira, 58 anos, a reflexão começa com o reconhecimento das raízes ancestrais e a valorização da "afrocearensidade". Com base em suas experiências no Maracatu Solar e na Turbanteria Fortaleza, projeto social de ensino na prática de turbantes em comunidades periféricas, ela conta que o acessório tem sido um símbolo dessa reconexão.

"Percebo que o movimento vem aumentado muito em torno do turbante e vejo pessoas de diversas origens se interessando no assunto - ressaltando que este acessório é um patrimônio mundial, não é só de origem africana. As oficinas lotam e a gente usa até resto de guarda-chuva pra fazer turbante. As pessoas amam!", recorda Geni.

O princípio de upcycling, técnica de reaproveitamento de materiais de descarte, é um dos pontos-chave de outro projeto seu, a Remes - Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentável. Nele, são realizados palestras, círculos de diálogos, feiras e oficinas com material reciclado. "Nesses encontros, nós nos colocamos muito no lugar de escuta e acabamos encontrando muitas pessoas talentosas, mas também exemplos de vulnerabilidade muito grande como a violência doméstica e a falta de poder econômico - principalmente entre as mulheres negras. Pensamos em transformar material de descarte em arte. Assim nasceu a Remes com a finalidade de desenvolver o talento dessas mulheres, gerando renda para suas famílias e tornando-as também agentes ambientais", recorda.

Economia criativa

Em pesquisa divulgada em 2016 pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a taxa de empreendedores iniciais do Brasil, aqueles que têm até 3,5 anos de atividade em algum tipo de negócio, se diferencia das demais nações, pois aqui a atividade empreendedora masculina é praticamente igual à feminina.

O estudo mostra que, tanto nos países mais desenvolvidos quanto nos países menos desenvolvidos, o empreendedorismo na fase inicial geralmente é liderado pelo gênero masculino e destaca que a rotina de uma mulher brasileira é muito distinta da rotina de um homem.

Muitas delas são chefes de família, cuidando da casa e/ou dos filhos e concomitantemente sustentam os membros com o seu empreendimento, fato comprovado pelo estudo Síntese de Indicadores Sociais divulgado pelo IBGE em dezembro de 2015, no qual foi percebido um aumento de 67% de mulheres que são "chefes de família" entre 2004 e 2014.

"Somos mulheres, ativistas e executivas sociais. Na Remes e na Turbanteria, trabalho com mulheres de todas as cores nas comunidades, mas a maioria dos homens e mulheres em situação de extrema pobreza no Brasil são negros. Minhas alunas são pessoas de grande talento artístico, garra e consciência social. São mulheres atuantes e protagonistas de um povo de paz que só quer oportunidade de trabalho e vida digna. Por isso, acredito no empreendedorismo como forma de minimizar a desigualdade social, pois o débito com a cultura afro brasileira é grande e com as mulheres negras, maior ainda", afirma Geni.

Para Neide, o protagonismo e a visibilidade são pontos essenciais para dar perspectivas às mulheres negras. "É preciso mostrar que o trabalho delas pode ir além do artesanato, empreendendo e liderando negócios. Mulheres negras podem ser muito mais".

Empresárias locais

Mulheres negras empreendedoras

