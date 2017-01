00:00 · 18.01.2017

A atriz diz que não é escrava da moda e gosta de conforto Renata em cena na novela "Sol Nascente"

A atriz, no ar atualmente como Sirlene, em "Sol Nascente", define que seu estilo é de "uma mulher atemporal, que não é 'escrava' de tendências".

"Definiria despojada, elegante, que gosta de surpreender de vez em quando, ousar. Tenho em meu guarda-roupa peças que, independentemente de estações e tendências, estão sempre bem para as ocasiões. Gosto de aderir uma ou outra novidade, mas só quando me favorece. O ideal é você se vestir para si e não para os outros, de forma que não pareça que quer chamar a atenção. Sou a favor dos looks que acontecem naturalmente", Renata dá a dica.

E quais peças não podem faltar entre as opções da atriz? "Calças flaire e pantalonas, macacão, saia lápis, decote, fenda e óculos escuros", responde a loira, ressaltando que tem coisas que valorizam toda mulher.

Tem algo que, se pudesse, vestiria todo dia?

Moletom! Tem coisa mais confortável? Não me limito a uma peça específica e, sim, ao conforto.

Prefere salto ou rasteira?

O salto acabo usando mais. Ele tem o poder de arrematar um look, além da postura e elegância que proporciona. Também há momentos em que a rasteirinha fala mais alto. Tem dias que não dá para usar um salto.

Qual é o look ideal para cada ocasião?

Aí a grande dúvida de muitas pessoas. Mas são alguns fatores como local e horário, aliados ao conforto, que me fazem optar pelos looks para cada ocasião. Pra mim, funciona assim: um vestido, com um decote poderoso, pode funcionar em uma balada. Festa de família, pede um jeans flaire e uma blusa com decote em 'V', dependendo da festa - usaria esse look em um almoço também, por exemplo. Para os eventos durante o dia, varia muito! Tento escolher o que cai bem em mim. É importante adequar a roupa à ocasião. Não dá para usar um longo com brilho para um casamento de manhã, por exemplo.

Qual dica você pode dar para as fãs que admiram seu estilo?

Para todos, sempre é bom preservar o conforto aliado ao que favorece ao seu biotipo. Todas nós temos sempre algo a valorizar. Valorize o que lhe favorece e deixa confortável. Escolha um ponto forte, o que você mais gosta do seu corpo e aposte nele. Para as que se identificam comigo, é só ver o que não falta no meu guarda-roupa e investir em peças do mesmo estilo. Agora, cada um é um, nem sempre o que fica bem em mim será o ideal para outra pessoa.

Além das roupas, quais itens de maquiagem você não vive sem?

Corretivo, rímel, curvex e iluminador.

*Com informações do gshow