Moda para todas

00:00 · 08.04.2017 por Gabriela Dourado - Editora Assistente

Preta Gil assina coleção com Victor Dzenk ( Foto: Rafa Eleutério )

Preta Gil chegou "causando" no Minas Trend, semana de negócios de moda que aconteceu em Belo Horizonte nos dias 3 a 7 de abril. Assinando uma coleção em parceria com o estilista Victor Dzenk, a cantora passou pelo Expominas, local onde aconteceu o evento, para apresentar as peças que desenvolveu junto com a marca.

Mais do que isso, Preta subiu à passarela ao final do desfile para cantar uma música e aproveitou para chamar a atenção para o mercado de moda para mulheres "Plus Size". "Eu nunca gostei do termo plus size e hoje a gente conseguiu chegar em um termo que me é mais sonoro, que é o 'all sizes' (todos os tamanhos, em tradução livre). Eu sofria muito quando tinha que entrar numa loja plus size. É algo que taxa, que rotula: 'você é gordinha, você só pode comprar em lojas de roupas para gordinhas'", disse a cantora em entrevista ao Zoeira nos bastidores do desfile.

Modelos

Apesar da luta pela causa, o desfile de Victor Dzenk não levou nenhuma modelo fora dos padrões da moda para a passarela, além de Preta. Porém, as peças devem chegar às lojas em tamanhos até 46.

"Eu vejo pouca modelo plus size na passarela. Vejo mais pessoas reais, que não são modelos de passarela, e que bom, porque são pessoas que consomem roupa. Mas eu não vejo muito as gordinhas. Escolhem as mais magrinhas dentre as gordinhas, só para dizer que teve, porque o caimento 'fica' melhor. É uma maneira de maquiar um pouco, de fingir que estava tudo bem, e não estava", comentou a cantora.

Essa não é a primeira incursão de Preta na moda, que já assinou uma coleção para rede C&A e sempre está em contato com grandes estilistas para seus figurinos. Para a marca Victor Dzenk, cantora e estilista apostaram em muita cor, mistura de estampas, babados, transparências e decotes. Tudo para mostrar que não existe regra que impeça as gordinhas de estarem na moda. "A moda é uma das maiores expressões artísticas que existe, e ela não pode ser rotulada. Não pode ser para um nicho ou para um número. Tem que ser para todos".