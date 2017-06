Moda consciente

00:00 · 07.06.2017 por Carol Kossling - Repórter

A Levi's investiu em plataforma online que compartilha as ações de sustentabilidade da marca

A sustentabilidade está ganhando mais espaço, e mais força, em diferentes segmentos do nosso dia a dia, como decoração, construção, alimentação, e na moda não poderia ser diferente.

Para entender um pouco mais sobre este universo e a responsabilidade de cada um neste processo, o Zoeira conversou com o especialista na área, Jair Kievel, que esteve em Fortaleza participando do III Seminário Economia Verde, do Inovação e Desenvolvimento de Negócios (IDN).

Para Kievel, o papel do consumidor final é muito importante para que a sustentabilidade ganhe força. "O consumidor de hoje é bem diferente do que bem pouco tempo atrás, quando a internet não existia, quando a tecnologia e a moda eram mais restritas a pequenos grupos. Hoje, ele está mais participativo, mais consciente e começa a se perguntar se faz sentido todo esse consumismo de moda descartável e barata", analisou.

Ele acredita que estamos evoluindo para uma geração de consumidores que irão priorizar mais qualidade do que quantidade. O especialista considera que nos últimos anos houve um avanço fantástico na discussão do tema sustentabilidade aplicado a indústria da moda.

"Levando em conta que o conceito se traduz em ser ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente apropriado tem levado os setores envolvidos na busca de um sistema produtivo que levem em conta estes fatores", disse.

Realidade

Atualmente, a busca por matérias-primas orgânica, biodegradáveis ou que permita o reaproveitamento por vários ciclos já é uma realidade. O uso de produtos químicos usados por tinturarias, tecelagens e lavanderias, que não agridam o meio ambiente no seu descarte também vem evoluindo.

"Mas ainda estamos em um momento de transição. O que sabemos é que este é um caminho sem volta e por isso a indústria da moda vem fazendo grandes investimentos e fazendo parceria entre várias entidades representativas da área em busca de soluções", ponderou.

Preço x produção

Um ponto importante nesta discussão é sempre a questão do preço, pois pela baixa demanda e pouco produção os produtos com apelo sustentável tendem a ser mais caros.

Na opinião de Kievel, o grande desafio é a indústria tradicional de moda, que produz em massa, se apropriar das tecnologias que estarão e, em alguns casos já estão, disponíveis. "O grande indutor da mudança é a tomada de consciência de quem produz e de quem consome. Na medida em que tivermos produtos com mais qualidade e saudáveis, o fator preço não será tão relevante", explicou.

O especialista cita como exemplo a C&A, que colocou como meta global da empresa oferecer roupas saudáveis até 2020. Como ela fará isso? Controlando o uso de substâncias tóxicas; a água utilizada deve ser devolvida à natureza tratada e livre de agentes químicos; ampliação no uso de algodão orgânico e de matérias-primas recicláveis. "Estas medidas tenderão a diluir o custo e os produtos se tornarão mais acessíveis e a um preço justo", prevê.

Kievel também cita a Levi's e a H&M que têm investido fortemente em campanhas junto aos seus clientes para devolverem as peças compradas para que sejam encaminhadas para a reciclagem.

"A H&M também possui uma linha exclusiva de produtos sustentáveis, a H&M Conscious. As peças, conforme a empresa, têm menor desperdício de recursos, maior utilização de algodão biológicos e com recurso a mão de obra paga justamente pelo trabalho feito", comentou.

E no Brasil, a tecelagem Tavex desenvolveu um tecido Bio Denim que substitui os seus processos químicos por naturais na linha de produção, utilizando algodão reciclado com fibras e fios reaproveitados do seu próprio processo industrial. Além da Osklen, que desde 2007, vem desenvolvendo várias coleções tendo como foco o tema da sustentabilidade.