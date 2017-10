Mistura fashion

00:00 · 08.04.2017 por Gabriela Dourado - Editora assistente

Durante o Minas Trend, apenas uma certeza era clara: a de que a onda é misturar! Esportivo com requintado, brilho com artesanato, jeans e bordados, longos e baixos... Sem regras, a moda deixa livre para experimentar. E, se o momento é de mixar, o Zoeira traz a leitura dos desfiles com a ideia de sobreposição de imagens. Luzes, modelos, formas e texturas se encontram numa mesma foto para contar o que foi exibido em dois dias de desfiles na Expominas, em Belo Horizonte. Estilistas exibiram o que acreditam que a mulher terá vontade de vestir.

A Ellus revisitou sua própria história, com força na atitude rocker; Natália Pessoa encontrou inspiração nas formas dos anos 1980; Plural buscou olhar para dentro de casa e investiu no conforto; Anne Est Folle misturou anos 20 e florais orientais; Bobstore reforçou o inverno monocromático; Lucas Magalhães mixou alfaiataria e brilho; Unity Seven investiu na sofisticação minimalista; Letícia Marzan apostou no over; e Victor Dzenk criou um safari moderno. Misture tudo e crie o seu estilo.

A Ellus mostrou o mesmo desfile da SPFW, em que revisita a própria história. Fotos: Rafa Eleutério

A Bobstore ignorou a estação da semana de moda e levou seu Outono/ Inverno para a passarela, com casacos e tecidos pesados.

A Unity Seven apostou em uma moda festa sofisticada, sem bordados, brilhos ou estampas

Letizia Marzan apostou no over e na brincadeira da mistura de bordados requintados a elementos urbanos como mochilas e jaquetas jeans.

A Plural olhou para dentro de casa e trouxe referências domésticas, como amarrações de aventais

Victor Dzenk criou um safari moderno e mixou estampas camufladas a aplicações com brilho.

Lucas Magalhães investiu na desconstrução da alfaiataria tradicional masculina e apostou em um toque esportivo nos acessórios

Anne Est Folle fez um dos melhores desfiles da temporada, e mixou ornamentos geométricos dos anos 20 a mosaicos e florais orientais