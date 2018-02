Melhor idade no ar

00:00 · 24.02.2018 por Leonardo Volpato - Folhapress

Laura Cardoso está no ar como Caetana em "O Outro Lado do Paraíso" Ana Lúcia Torre se diz muito realizada com a sua atual fase

As novelas da Globo estão cheias de atores experientes e dispostos a compartilhar seu conhecimento. Atual trama das nove, "O Outro Lado do Paraíso", é a que mais apresenta nomes da velha guarda da emissora, como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Laura Cardoso e Juca de Oliveira. Já a das sete, "Deus Salve o Rei", contou recentemente com a participação de Rosamaria Murtinho. Além de conquistarem o telespectador com suas atuações, esses artistas acabam virando exemplos para a nova geração.

E se engana quem acredita que eles querem descanso -por mais que a rotina de gravações seja puxada. "Parar? Nem pensar! Amo meu trabalho e meus amigos. Isso me alimenta, é o que me move. Saio de São Paulo toda semana e passo alguns dias no Rio para gravar. Na minha idade, estar na ativa é uma dádiva", diz Laura Cardoso, 90 anos, a Caetana da trama das nove.

Lima Duarte, que vive Josafá, pensa igual. "Não quero parar, não. Gosto de estar na ativa. Exercito minha memória recitando trechos dos poemas de Fernando Pessoa", conta o ator.

Juca de Oliveira, 82 anos, que deu vida a Natanael em "O Outro Lado", conta que a rotina dos atores mais velhos é igual à dos outros.

"Às vezes, trabalhamos duas horas no dia, mas depois são dez. Para me manter saudável, eu ando diariamente seis quilômetros".

Fernanda Montenegro, 88 anos, a mística Mercedes, também da trama das nove, conta que grava duas vezes por semana. E diz o que mudou com a experiência. "O entusiasmo e a dedicação são os mesmos. Já o pique não é igual. Mas em relação ao trabalho, é sempre uma alegria".



Juca de Oliveira é um dos atores experientes da trama das nove

Mas nem sempre atores mais velhos têm tantas chances de trabalhar. "A TV se recicla, e o futuro pertence aos jovens. A frequência dos mas experientes diminui", avalia Ary Fontoura, 85 anos, cujo último trabalho foi "Êta Mundo Bom!" (2016). Já Eva Wilma, 84 anos, fez seu último trabalho em 2015, na série "Verdades Secretas".

"Estou louca para voltar. Ouço boatos sobre papéis e fico esperando convites", revela a artista, que voltou a cantar e a atuar em musicais enquanto espera pela TV.

Boas escolhas

Autor da novela "O Outro Lado do Paraíso", Walcyr Carrasco escolheu muito bem os atores e atrizes que fariam parte de sua novela das nove. Ele elegeu um time de nomes fortes para a história, que conta com Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Lima Duarte e Juca de Oliveira, dentre outros. Não à toa a novela chegou ao capítulo 100 com a melhor média de ibope (35,8 pontos) desde o fenômeno "Avenida Brasil" (2012).

"Sempre que eu puder, escalarei esses atores. Eles dão qualidade excepcional ao texto, oferecem uma dimensão maior a toda a história", diz.

De acordo com Carrasco, até os caminhos e os rumos dos personagens merecem um cuidado especial. "Procuro criar sempre grandes cenas para que eles tenham a oportunidade de mostrar suas qualidades excepcionais. Há sequências na novela, como a da Fernanda Montenegro enfrentando a morte, que deveriam ser mostradas nos cursos de interpretação", relata.



Lima Duarte e Fernanda Montenegro fazem parte do alto escalão da Globo. "Não quero parar não", afima o ator

Realizada

Sucesso em "O Outro Lado do Paraíso" na pele de Adinéia, a atriz Ana Lúcia Torre se diz muito realizada com sua atual fase. E algo que a motiva todos os dias é a troca de experiências com os mais jovens. "A cada ano ou trabalho, a convivência com novos colegas e diretores me proporciona aprendizado. É muito bom ter essa oportunidade para me reciclar, aprender e dar dicas também. O melhor desse trabalho é a troca", define.

Na trama de Walcyr Carrasco, a atriz de 72 anos contracena diretamente com Ellen Rocche, Rafael Zulu e Eriberto Leão.

"Assim que recebo os blocos com os novos capítulos, já vejo as cenas, os desdobramentos, estudo e decoro. No dia da gravação, sempre bato o texto com os colegas e troco ideias", diz. "Mas acho que vou descansar um pouco quando terminarem as gravações. Devo viajar um pouquinho", planeja a atriz.

Experiência

Segundo o diretor do Museu da TV, Elmo Francfort, atores como Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Lima Duarte e tantos outros da velha guarda da TV se mostram ativos até hoje por conta da experiência e da humildade.

"Eles até hoje demonstram terem fome de conhecimento. Fizeram um trabalho de decorar textos longos e de improvisar em uma época em que não tínhamos recursos. Esses artistas se reinventam com o tempo", conta. Para ele, a TV brasileira precisa valorizar ainda mais essa geração. "O talento faz com que eles transformem pequenos papéis em grandes trabalhos. A televisão brasileira, por muito tempo, aposentou essas pessoas. Agora, isso está mudando. São exemplos para todos os outros atores", completa o especialista.

Rotina

A rotina da atriz Rosamaria Murtinho, 82 anos, e de seu marido, Mauro Mendonça, 86 anos, para se manterem saudáveis e ativos no trabalho é bastante agitada. Segundo ela, que recentemente deu vida à rainha Crisélia, na novela das sete "Deus Salve o Rei", tudo é feito para que ambos se sintam aptos a continuar trabalhando.

"Não respeito a minha idade, faço coisas inacreditáveis que não são mais para mim", diverte-se a atriz, que especifica, detalhe por detalhe, como é o seu dia a dia.

"Tomo vitaminas e faço ginástica em um lugar perto de casa com professor de natação para ter mais tônus muscular, algo que me faltava da última vez que fui ao médico. Também pratico exercícios em casa, após acordar, durante sete minutos, que incluem alongamentos. Mas não gosto de caminhar nem de academia, não aguento o barulho".

Ao seu lado está o marido, Mauro Mendonça, com quem segue casada há quase 60 anos e que a acompanha. "Nós dois nos ajudamos e mantemos uma rotina bem saudável. Há uma certa idade em que as doenças começam a aparecer. Eu também exercito a mente e a memória fazendo palavras cruzadas e jogos de adivinhações", conta ela.

Bem demais para a idade, ela conta que não pensa em se aposentar do trabalho e já faz planos para até o fim do ano. "Estou com o roteiro de um filme em mãos e tenho três peças para ler, para as quais me chamaram neste ano. Mas vou esperar um tempinho para decidir", adianta.

Por enquanto, ela e Mendonça seguem contratados da TV Globo. Ele, inclusive, prepara-se para gravar uma minissérie na emissora. "Os diretores de TV são sempre muito gentis com a gente. Eu sempre tinha uma cadeira para me sentar após rodar as cenas de Crisélia", finaliza.