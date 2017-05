Marte recarrega nossas baterias

00:00 · 28.01.2017

Às 3h40 (HV) deste sábado o planeta Marte entrou em Áries, seu próprio domicílio zodiacal, de onde vibra de modo especialmente potente. Ele nos enche de garra e torna mais vitais, combativos e decididos, mas é importante que não sejamos rudes ou agressivos com quem está a nossa volta. convém a gente conter nossos ímpetos e pensar muito bem antes de falar ou agir, para não entrar em frias. Nesse signo do fogo, Marte acentua nossa capacidade de tomar decisões e iniciativas e nos dá condições de atuar de modo muito mais determinado sobre a realidade concreta, mas nos torna um tanto fogo-de-palha. É essencial que a gente persevere em nossos empreendimentos. Marte em Áries nos estimula a lutar com garra para realizar nossos planos, porém faz com que nos mostremos bastante impacientes, apressados e imediatistas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Seu planeta Marte inicia hoje a visita que a cada dois anos faz a seu signo. Ele promete um período de intensa magnetização para você, que tende a mostrar-se uma pessoa muito mais firme, determinada e decidida. DICA: você está em condições de lutar com garra para realizar seus projetos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O trânsito de Marte pelo signo anterior ao seu inicia-se hoje e anuncia uma fase em que você deve ser prudente e evitar envolver-se impulsivamente em situações que não sejam claras. DICA: não se iluda nem alimente expectativas demais em relação aos outros, para não sofrer nem decepcionar-se.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Marte passa a dinamizar seu setor do ideal, por isso lhe torna mais participante e estimula você a aliar-se a grupos que defendam melhores condições para a coletividade. Você tende a estar mais consciente de seus deveres e direitos. DICA: o período é excelente para você conhecer pessoas dinâmicas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

De hoje em diante o planeta Marte transita pelo ponto mais elevado de seu céu natal. Ele coloca você em evidência e lhe enche de entusiasmo para realizar suas sonhos e ambições. DICA: acautele-se contra desgastes excessivos e alterne os períodos de esforço com outros de descanso.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

A partir de agora as energizantes vibrações de Marte atingem seu Sol natal de modo harmonioso. Assim, as próximas semanas são de grande energização para você, que está com a corda toda. Aproveite para ampliar seus horizontes e até mesmo sua visão de mundo. DICA: viajar lhe fará muito bem.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O planeta Marte passa a transitar pelo seu setor das transformações e dá início a uma fase excelente para você romper com tudo o que considera ultrapassado em sua vida. DICA: Marte acentua sua capacidade regenerativa, física e psíquica, e lhe dá condições de sacudir a poeira e dar a volta por cima das crises.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora Marte, planeta da combatividade, passa a ativar o signo oposto ao seu. Assim, atue com muito tato em suas relações pessoais e esteja alerta para não se envolver em disputas. Não se deixe levar pela competitividade nem bata de frente com os outros. DICA: Marte dinamiza seus relacionamentos.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Seu co-regente, Marte, acentua a seu lado mais trabalhador e lhe enche de pique para concentrar-se em suas atividades. Você tende a fazer tudo com maior entusiasmo e boa-vontade DICA: não seja exigente demais com as pessoas nem implique com elas e procure aceitá-las exatamente como são.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Sua vida amorosa entra em uma fase particularmente movimentada, graças ao ingresso de Marte em sua casa da paixão. Esse astro reforça o seu lado mais ardente e apaixonado e promete momentos quentíssimos a dois. DICA: se você está só há boas chances de conhecer alguém realmente especial.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Durante as próximas semanas Marte transita sobre seu setor doméstico, por isso aconselha você a usar de muito tato ao relacionar-se com todos em casa. Não faça nem aceite provocações e preserve a paz em família. DICA: Vênus equilibra seus sentimentos e promete bons momentos a dois.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

A nova posição de Marte assinala um período em que sua necessidade de ação estará mais marcante do que nunca. A rotina pode provocar tédio em você, que deve aproveitar os finais de semana para sair e agitar por aí. DICA: não diga nem assine nada impulsivamente, para não entrar em frias.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Hoje Marte deixa seu signo e passa a atuar sobre seu setor do dinheiro, onde aconselha você a não fazer gastos de forma impulsiva e a manter-se estritamente dentro do orçamento. Atenha-se às despesas de rotina. DICA: Vênus cria um clima de entendimento e solidariedade com quem você mais gosta.