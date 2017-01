Marte e Plutão nos renovam

00:00 · 12.01.2017

O Sol e a Lua, exatamente opostos, ocasionam o fenômeno da Lua Cheia e movimentam nossos relacionamentos. Além de estarem em tensão entre si, esses luminares também batem de frente com Urano, Júpiter e Plutão, portanto mais do que nunca é essencial que a gente faça vista grossa a tudo o que soar como provocação. Convém a gente não se deixar levar demais pelas emoções nem cultivar mágoas ou ressentimentos. Felizmente Marte, em Peixes, forma um bom aspecto com Plutão, que está em Capricórnio, e ajuda na volta por cima. Esses planetas estimulam a capacidade regenerativa de nosso organismo e psiquismo e nos renovam. O momento também é excelente para a gente mergulhar profundamente em nosso próprio psiquismo e se tornar mais consciente de nossos processos íntimos. Os períodos dedicados à reflexão e à auto-análise tendem a mostrar-se particularmente enriquecedores e esclarecedores do ponto de vista emocional.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

No que depender de seu regente Marte e de Plutão, estes dias são particularmente favoráveis para você interiorizar-se e fazer um balanço dos últimos acontecimentos. Esses astros estimulam seu lado elevado e espiritualizado, desejoso de afastar as preocupações. DICA: não se descuide de suas necessidades íntimas.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Nesta fase Marte e Plutão voltam sua mente para o futuro e acentuam sua necessidade de fazer planos e estabelecer metas. Você anda bastante idealista e sua capacidade de participar das coisas e de exercer sua cidadania estão em alta. DICA: aproveite a fase para curtir descontraidamente seus amigos e a vida em grupo.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Você atravessa uma fase propícia para reavaliar objetivamente antigas experiências. Isso lhe permite entender e superar velhos traumas do passado e viver de modo intenso o momento presente. DICA: sua capacidade regenerativa está em alta e você pode libertar-se bem mais facilmente de tudo o que já era.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu desejo de conciliação está acentuado pelo ótimo aspecto de Marte com Plutão. Esses planetas fazem com que seus relacionamentos pessoais sejam ainda mais agradáveis e estimulantes. DICA: você está em condições de relacionar-se de modo bastante equilibrado e harmonioso com todos a sua volta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O aspecto favorável do planeta Marte com Plutão lhe ajuda a perceber melhor as coisas e a tomar maior consciência de si. Isso permite que você atue de modo sensato, coerente com seus reais anseios e necessidades. DICA: será mais fácil para você desligar-se de tudo o que já era e abrir-se para o novo.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Neste período Marte e Plutão trazem à tona suas forças energéticas e assinalam dias excelentes para você afirmar-se e dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. Você tende a sentir-se mais confiante em si e em seu potencial. DICA: os assuntos sentimentais atravessam uma fase excelente, vá fundo!

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Graças aos bons aspectos existentes este período é excelente para você demonstrar seu potencial no trabalho e dar vazão a seu lado mais dedicado e perfeccionista. As dietas purificadoras tendem a dar excelentes resultados. DICA: Plutão e Marte lhe enchem de disposição para organizar-se e cuidar das coisas em casa.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Agora seu regente Plutão harmoniza-se com Marte, por isso facilita seus contatos com o sexo oposto e faz com que haja paz e harmonia em sua vida amorosa. Esses planetas lhe tornam mais vital e confiante, capaz de concentrar-se melhor nos assuntos pessoais. DICA: Júpiter convida às mentalizações positivas.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os planetas Marte e Plutão aliam-se no sentido de estimular sua capacidade de purificação e fazem com que as dietas desintoxicantes sejam especialmente bem sucedidas. Eles ajudam ainda mais você a renovar-se e abrir-se para novas vivências e experiências. DICA: troque confidências com quem você mais gosta.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

O fato de Marte estar em harmonia com Plutão, que ocupa seu signo, ativa sua mente e a torna ainda mais profunda e penetrante em sua análise e percepção das coisas. Você atravessa uma fase excelente para tomar decisões e iniciativas, que tendem a ser bastante sensatas. DICA: sua capacidade de aprendizado está em alta.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Marte e Plutão facilitam suas iniciativas no sentido de afirmar-se socialmente e anunciam dias propícios para você dedicar-se ao trabalho. Você está em condições de conquistar uma posição melhor e de maior destaque, mas evite sobrecargas. DICA: o astral favorece tudo o que dinamize seu cotidiano e tire você da rotina.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

Durante estes dias Marte, em seu signo, alia-se a Plutão e anuncia um período de intensa energização para você. Aproveite para afirmar-se vigorosamente, concentre-se mais e melhor em si e em tudo o que lhe diz respeito. Aproveite a fase para cuidar do visual. DICA: dê vazão ao seu lado mais romântico e demonstrativo.