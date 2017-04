Mares fascinantes

00:00 · 18.01.2017

Lawrence Wahba revela o mundo por dentro das águas

No sábado (21), às 21 horas, o Nat Geo Wild estreia a nova série "Pelos Mares do Mundo", uma produção original Fox Networks Group Brasil e Canal Azul, apresentada por Lawrence Wahba, ganhador do Emmy Awards 2013 com o programa do National Geographic, "América Selvagem" (Untamed America).

Última fronteira a ser explorada no planeta, o mar guarda muitos mistérios e sempre aciona a imaginação humana. Relatos de antigos marinheiros, como o do polvo com braços imensos, capazes de agarrar barcos, ainda circulam entre navegadores. "Qual o verdadeiro tamanho de um polvo gigante? A que profundidade eles vivem?", são alguns dos questionamentos respondidos ao longo da série.

Para Zico Goes, Diretor de Conteúdo da FNG Brasil "É incrível a oportunidade de trazer para o Nat Geo Wild o apuro técnico e estético que sempre marcaram a carreira de Lawrence Wahba. Uma combinação perfeita para um canal apaixonado pela vida selvagem e pela exploração do planeta".

Nos últimos cinco anos, Wahba percorreu paisagens submarinas em 20 países, capturando imagens incríveis de 45 locações. Para produzir os cinco episódios da série, ele ainda utiliza seu vasto acervo de mais de duas décadas de gravações.

Tubarão

Em um dos episódios de "Pelos Mares do Mundo" o protagonista é o tubarão, considerado por muitos como uma espécie de "monstro assassino" dos oceanos.

Wahba discorda desse título, já que após fazer mais de mil mergulhos ao lado deles, tem propriedade para questionar quem é o verdadeiro monstro.

"Anualmente, o homem mata por volta de 100 milhões de tubarões para utilizar suas nadadeiras, colocando mais de 76 espécies em risco de extinção", contrapõe o apresentador.

Além das imagens impressionantes e da narração informal, abordando aspectos científicos como se conduzissem uma conversa com o espectador, os episódios utilizam recursos gráficos para fixar informações relevantes.