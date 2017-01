Mamacita fala

00:00 · 06.01.2017 por Gabriela Dourado - Editora Assistente

Aos 30 anos, Karol Conka vem se firmando como artista, estando a frente de capas de revistas, campanhas de marcas nacionais e internacionais, além da participação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Mas, não se pode dizer que Karol está no seu auge, uma vez que, ao chegar no topo, não se tem mais para onde crescer. E Karol pode ainda muito mais!

A curitibana, que se apresenta pela terceira vez em Fortaleza neste sábado, em show na Praia do Futuro, está com agenda cheia e tempo apertado. Em estúdio para a gravação de seu novo álbum, ainda sem data de estreia, Karol comentou sobre a pressão da indústria musical em produzir novidades em tempo recorde.

"Sinto uma pressão, mas não vivo nela, eu gosto de lançar minhas músicas no tempo que acho certo", comentou a cantora, em entrevista ao Zoeira. Para acalmar os fãs enquanto o sucessor de "Batuk Freak" (2013) não vem, a cantora apostou em lançar um novo clipe gravado no Japão. "A música é uma parceria minha com Boss in Drama, produzida por Tropkillaz. Lá vem farofa! Aguardem", comentou em post no Instagram.

Beleza

Com um visual cheio de personalidade e sem medo de ousar, Karol ganhou o posto de apresentadora do Superbonita, no GNT e, a partir de março, substitui Ivete Sangalo a frente do programa.

"Fiquei muito feliz com o convite, o GNT se preocupa com a nova geração. Me colocar na linha de frente de um programa que trata de beleza e autoestima tem tudo a ver com os assuntos que abordo na minha canção", comenta Karol, que se posiciona como feminista.

Para Fortaleza, Karol faz a chamada: "Sábado quero sentir a energia e o poder do povo de fortaleza. E se é pra tombar tombei!".

Mais informações

Festa Resgate com Karol Conka

Sábado (7), na Sunrise Brasil (Av. Clóvis Arrais Maia, 4461, Praia do Futuro). Ingressos: R$40 (pista) e R$70 (camarote - 1º lote). (98773.8471)