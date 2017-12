Make bem natural é a grande aposta

00:00 · 23.12.2017 por Carol Kossling - Repórter

Maquiagem na tonalidade nude e contraste de cores estão em alta para realçar a beleza feminina

Quando o assunto é beleza temos notado uma forte tendência entre celebridades mundiais como Rihanna, Beyoncé, Alicia Keys, Kim Kardashian, entre outras, de usar uma maquiagem leve com um certo ar de 'cara lavada'.

Segundo o maquiador oficial da Natura Cosméticos, Marcos Costa, que esteve em Fortaleza no último dia 15, este efeito é alcançado com produtos em tons nudes.

"Falo disso há muito tempo, e é importante ressaltar que cada um tem o seu nude. Ele é o que se aproxima ao tom da sua pele, assim deixando a maquiagem com ar mais natural", explicou Costa.

Queridinho

Durante a visita à Capital cearense, o maquiador informou que a mulher brasileira é, realmente, a 'louca' do batom.

E 60% das vendas de maquiagem no País corresponde ao item que está sempre presente nas bolsas femininas. "Notamos que além do batom, as mulheres também estão usando bastante base para o rosto e máscara para os cílios", diz Costa.

Em virtude das altas temperaturas, Fortaleza faz parte das cidades-teste da Natura quando criam produtos.

"Quando fazemos os produtos uma das cidades que testamos é Fortaleza, pois a mulher quer uma pele aveludada e que o produto dure. Pois tem o calor e ela quer que a maquiagem fixe na pele dela", afirmou Costa.

Ceará

O especialista ainda destacou a beleza local dizendo que a mulher cearense é linda, que gosta de se enfeitar e é moderna. "Ela não quer ficar retocando a base, quer um produto que prolongue mais na preparação da pele".

Entre as apostas da temporada, Costa realçou o contraste de tons quentes com os frios, como um batom fúcsia com um blush dourado ou uma boca azul com delineador pink. "Recomendo maquiagem de acordo com os traços de cada uma e o estado de espírito, não tem só uma cor no ano temos todas as cores", pontuou.