Maio recheado de atrações imperdíveis

Mães, moda e música darão o tom do mês de maio! Com o DFB Festival, os sons do momento e as tendências do mundo fashion se encontram para um grande evento que se firma como a maior semana de moda autoral do País. Entre as atrações que colocarão o público para dançar estão as cantoras Iza e Karol Conka (foto). Além delas, marcas cearenses e nacionais mostrarão suas criações nas passarelas do evento.

Já para homenagear as mães, cujo dia a comemorado em maio, feiras temáticas acontecem em vários pontos da cidade, com foco no empreendedorismo materno.

Bandas de estilos diversos também terão seu espaço em maio, como Brujeria, Maneva, 5 a seco e Thiago Pethit. Destaque para o retorno de "O Grande Encontro" para novo show em Fortaleza.

Nos palcos dos teatros, a diva Billie Holiday terá canções interpretadas por Lilian Valeska. Além disso, a atriz Denise Fraga apresenta "A Visita da Velha Senhora". Programe-se e divirta-se!

Especial

Dia 2

Quarta Iracema

No Estoril, feira de artesanato de produtos étnicos, sustentáveis e praça de alimentação estarão a disposição do público, junto a uma roda de samba de mulheres que dará o tom da noite. A partir das 17h (Rua dos Tabajaras, 397). Gratuito.

Dia 4

Giro das Artes

Dança contemporânea francesa encerra Projeto Giro das Artes. Os solos "Black Belt" (Kubilai Khan investigations) e Tremor and More (Herman Diephuis) serão apresentados às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). A entrada é gratuita.

Dia 5

Mana a Mana

A edição especial Dia das Mães da feira comandada somente por mulheres traz 21 mães empreendedoras. Com as marcas Amor com Bossa, Deby Teixeira Ecofraldinhas, Fia, Ocre, Pé de Amor, Luci Sacoleira entre outras. Das 16h às 21h, no Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima, 1707, Aldeota). Gratuito.

S.O.L. Music Festival

A primeira edição do festival apresenta o DJ Gui Boratto, uma lenda da música eletrônica brasileira. A programação fica completa com os projetos Chemical Surf, Manimal (projeto composto por Júnior Lima - ex Sandy&Júnior) e KVSH, além de Slim Fat e os DJ's LIVA, Pimpo Gama e Rodmac. Na Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão). (98989.2386)

Dias 5 e 6

Lá Fora Steak Park

O evento traz uma série de profissionais do segmento, cortes de carnes nobres, alameda do churrasqueiro, food park, cervejas artesanais e espaço infantil. Além disso, haverá também atrações musicais. Das 12h às 22h, no Estacionamento da Lagoa do Papicu - RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Entrada gratuita. (3066.2000)

Dias 5, 12, 19 e 26

Plataforma Ceará de Música

Todos os sábados do mês de maio serão de festa no Patamar do Centro Cultural Belchior. O espaço receberá a programação da Plataforma Ceará de Música, que engloba diversos estilos musicais, que vão do reggae à música erudita. Entre as atrações estão Carlinhos Nação, Orquestra de Sopros de Pindoretama, Os Alfazemas e Orquestra da Fundação Raimundo Fagner. Às 18h, no patamar do Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123, Praia de Iracema). Gratuito. (9868.4250)

Dia 6

Jardim de ofícios

Além de unir marcas autorais, o evento também veio como uma opção de um espaço de encontros, trocas e entretenimento, na capital cearense. A essência do Jardim de Oficios nada mais é que uma tarde agradável que une design autoral, música de qualidade e comidinhas especiais. Nesta edição, especial para o dia das mães, seremos, pela primeira vez, oito marcas participantes. São elas: Bone, Catarina mina, Nathalia Canamary, Oficina Bloco, Estúdio Oficina, Senika e, como marcas convidadas, Um Nos Dois e a Riso Tropical. Das 16h às 22h, no O Mar Menino (Av. Barão de Studart, 1043, Aldeota).

Dias 9 a 12

DFB Festival

O evento volta, pela quarta vez, ao Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza, e apresenta uma extensa programação reunindo cultura, música, moda, dança, gastronomia, empreendedorismo e formação. Entre as atrações musicais estão Iza, Karol Conka e As Bahias e a Cozinha Mineira. Entre as marcas que subirão à passarela, Tanden, Elo.Collab, Bininy Society, Iury Costa, Almerinda Maria, Gisela Franck, David Lee, Jeferson Ribeiro, Kallil Nepomuceno, João Paulo Guedes, Lindebergue e Ronaldo Silvestre. O acesso ao DFB Festival é gratuito, no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza (Av. Vicente de Castro). A programação é sujeita à lotação do público.

Dia 19

Authentic Games

Marco Túlio, 21 anos, sempre apaixonado por games, se tornou um fenômeno da internet com o Canal Authentic Games, no Youtube. Ele publica diariamente três vídeos para mais de 13 milhões de inscritos em seu canal. O show voltado para os fãs do game Minecraft está com novas atrações e promete uma tarde animada com muita música, interatividade e jogos. Às 17h, no Espaço Jangada do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz). (3477.3560)

Show

Dia 5

Catiguria - Deixar tu Loks

A festa volta com três bandas e três DJ's. Para animar, Os Transacionais, Dirimbó e DUBaile. Às 22h, no Ritmo Urbano Bar & Pub (Rua dos Tabajaras, 368, Centro). Ingresso: R$20 (antecipado) R$25 (na hora). (98209.6695)

Sidney Magal - Um Brinde À Vida

Esse é um ano de comemoração para Sidney Magal, que completa 50 anos de carreira, explodiu, misturou e inovou e não parou de se reinventar. Às 20h, no Espaço Jangada (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$80 (inteira) e R$40 (meia) na pista e R$500 (mesa para quatro pessoas). (99147.6665)

O Grande Encontro

O Grande Encontro está de volta. Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença se reuniram novamente em 2016 para gravar um CD/DVD comemorativo de 20 anos, que lhes rendeu mais um disco de Ouro e uma turnê por todo o Brasil. Às 21h, no Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingresso: de R$60 a R$220. (3195.0331)

Dia 6

Kátia Freitas apresenta "Cantar Sozinho"

Kátia Freitas apresenta o espetáculo "Cantar Sozinho" de músicas inéditas, e revela o novo momento da cantora. Às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.4138)

Show do Bita - Nosso Mundo da Imaginação

A animação infantil "Mundo Bita" volta a Fortaleza com o show "Nosso Mundo da Imaginação". Entre as músicas, os personagens interagem com a plateia e estimulam passeios pela imaginação. Às 17h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$25 a R$90. (3066.2000)

Thiago Pethit

O cantor e compositor Thiago Pethit desembarca em Fortaleza. A noite conta ainda com discotecagem de Daniel Peixoto e show de Cid e o Asteroide. Às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: (3453.1421)

Dia 10

Maneva

Uma das bandas de reggae mais cultuadas do estilo no País, a Maneva (SP) se apresenta no Órbita Blue. Às 20h, no Órbita Blue (Av. Clóvis Arrais Maia, 3879, Vicente Pinzon). Ingresso: de R$40 a R$55. (99985.0257)

Dia 11

Benito di Paula - Piano & Voz

O show propõe ao público ver uma apresentação intimista e única e conta com a participação de Rodrigo Vellozo. Às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$40 a R$140. (3066.2000)

Dia 13

Tim Bernardes - Apresenta Recomeçar

Tim Bernardes apresenta pela primeira vez "Recomeçar", seu primeiro disco-solo, em Fortaleza. Às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3252.4138)

Dia 18

5 a seco

A banda 5 a seco traz o show de lançamento do novo álbum, "Síntese". Às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$35 a R$90. (3066.2000)

Brujeria

A banda mexicana-norte americana de Death Metal Brujeria se apresenta no Berlinda. Com shows de abertura das bandas Siege Of Hate (S.O.H) e Krenak. Às 21h, no Berlinda Club (Rua Dragão do Mar, 198, Centro). Ingresso: R$100. (3093.6014)

Dia 19

DiMelo - Praieira

Di Melo, "o Imorrível" se apresenta em maio. Sucessos como "Kilariô", "Barulho de fafá" e vários outros vão animar a nossa noite. Às 22h, na Barraca Tempero do Mar (Av. Clóvis Arrais Maia, 2771, Antonio Diogo). Ingresso: R$60 (inteira) e R$30 (meia). (98508.7991)

Dia 20

Stanley Jordan Trio

Stanley Jordan se apresenta, com os músicos brasileiros Ivan "Mamão" Conti (bateria), e Dudu Lima no baixo acústico. O trio interpreta clássicos da música brasileira, standards de jazz e músicas próprias de Stanley. Às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3252.4138)

Jorge e Mateus único

"Jorge & Mateus Único" um evento que promete uma tarde inesquecível e uma noite surpreendente com a participação de Xand Avião. Às 14h, no Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil). Ingresso: de R$50 a R$560. (4006.9595)

Dia 23

Rubel

O cantor Rubel traz a turnê do seu novo disco "Casas". Às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$30 a R$80. (3066.2000)

Dia 26

4ª edição do Arraiá do Austin

Para encerrar o mês de maio, os fortalezenses já têm um ponto certo: o "Arraiá do Austin", a festa junina mais badalada da Cidade. O evento acontece com apresentações de Dorgival Dantas, Márcia Fellipe, Austin Band e Joel Tomaz. Às 22h, no La Maison Coliseu (Avenida Luís Vieira, 555, Papicu). Ingresso: R$ 60 (frontstage) e R$ 100 (lounge). (99723.6176)

Teatro

Dias 4, 5 e 6

Riso nervoso

A CAIXA Cultural Fortaleza apresenta, de 04 a 06 de maio de 2018, o espetáculo 'Riso Nervoso', uma comédia que apresenta novas facetas do grupo As Olívias. Depois de quase uma década em cartaz com o espetáculo 'As Olívias Palitam' e diversos trabalhos para internet e TV, elas retornaram ao teatro e se aventuram em uma dramaturgia mais elaborada. Às 20h, na Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema) Ingresso: R$ 10 e R$5. (3453.2770)

Dia 9

Além da vida

Da obra de Chico Xavier, a peça teatral espírita "Além da Vida" nasceu da vontade do médium em colocar no palco de teatro, um espetáculo que falasse de vida após a morte. Ele tinha um amigo que trabalhava no meio artístico e era um dos maiores diretores da televisão brasileira: Augusto César Vanucci. A peça trata temas como reencarnação, aborto, drogas, suicídio, opção sexual, entre outros. Às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$ 35 a R$ 110. (3066.2000)

Dias 10, 11, 12 e 13

60! DÉCADA DE ARROMBA

Representante maior da Jovem Guarda, um dos principais movimentos musicais da década de 1960, a cantora Wanderléa é a "cereja do bolo" de 60! Década de Arromba - Doc. Musical, dirigido por Frederico Reder, com roteiro e pesquisa de Marcos Nauer. Quinta a sábado às 20h e domingo às 19h, no Theatro Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingressos: a partir de R$ 25. (3099-1290)

Dias 10, 11 e 12

A visita da velha senhora

Escrita pelo suíço Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) em 1956, a comédia trágica discute a fragilidade dos valores morais, da ética, da justiça e da esperança quando a palavra é dinheiro. Na trama, Denise Fraga vive a milionária Claire Zachanassian que retorna à pobre cidadezinha da sua infância com desejo de vingança. Às 20h, no Teatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: de R$40 a R$ 70. (3101-2583)

Dias 17, 18, 19 e 20

Amargo fruto - a vida de Billie Holliday

Com interpretação de Lilian Valeska, uma das atrizes mais requisitadas para musicais brasileiros, o espetáculo "Amargo Fruto - A vida de Billie Holiday" conta a história trágica da grande diva do Jazz mundial. Serão 19 canções interpretadas por Lilian, com sua voz de timbre agudo conceituado. A atriz e cantora Lilian Valeska "encarna" Billie Holiday, seus pensamentos da infância, a miséria, a dor, o estupro aos 11, a prostituição aos 13 e o abandono em todos os sentidos. Às 20h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$5 (meia). (3453.2770).

Cinema

Dia 01

Ayrton Senna - O musical

Durante um campeonato em Ímola, Itália, Ayrton Senna realizava a sua última corrida como piloto de Fórmula. Naquele dia, ele sofreria um acidente fatal. Anos depois, suas últimas memórias são reproduzidas em formato de musical. De Renato Rocha. Gênero: musical. Elenco: Hugo Bonemer, João Vitor Silva, Lucas Vasconcellos.

Dia 03

Paulo - Apóstolo deCristo

Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo. De Andrew Hyatt. Gênero: drama. Elenco: James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.

Gringo - Vivo Ou Morto

Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka leva uma vida pacata em Chicago. Enfrentando problemas financeiros, ele descobre que a empresa em que trabalha está negociando uma fusão, que pode resultar em sua demissão. De Nash Edgerton. Gênero: comédia. Elenco: Joel Edgerton, Charlize Theron, David Oyelowo.

Dia 10

Desejo de Matar

Um homem gentil tem sua vida transformada quando sua família é abalada por um ato de violência que machuca a todos. Em busca de justiça, ele se transforma em uma máquina mortífera, para conseguir fazer justiça com as próprias mãos. De Eli Roth. Gênero: ação. Elenco: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue.

A Noite do Jogo

Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. Quando o irmão de Max, Brooks, chega, ele decide organizar uma festa de assassinato e mistério. Quando Brooks é sequestrado, eles acreditam que tudo faz parte da misteriosa brincadeira. Os seis amigos competitivos precisam resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado. De Jonathan Goldstein, John Francis Daley. Gênero: comédia. Elenco: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler.

Dia 17

Deadpool 2

Depois de sobreviver a um ataque bovino quase fatal, um chefe de cafeteria desfigurado luta para alcançar seu sonho de se tornar o barman mais quente de Mayberry. Procurando reencontrar seu gosto pela vida, junto com um capacitor de fluxo, Wade precisa lutar contra ninjas, Yakuza, e uma alcateia de caninos, enquanto faz uma jornada pelo mundo para descobrir a importância da família, amizade. De David Leitch. Gênero: ação. Elenco: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Dia 24

Berenice procura

A taxista Berenice está acostumada a passar horas e horas pelo trânsito caótico da cidade do Rio de Janeiro e de seu bairro natal, Copacabana. Até que o assassinato de Isabelle, uma travesti, na praia de Copacabana, desperta um lado seu investigativo, mudando sua vida. De Allan Fiterman. Gênero: suspense. Elenco: Claudia Abreu, Eduardo Moscovis, Vera Holtz.

Han solo: Uma História Star Wars

As aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian. De Ron Howard. Gênero: ficção científica. Elenco: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover.

Dia 31

Gnomeu e Julieta - O Mistério do Jardim

Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra, preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao gênio da investigação Sherlock Gnomes que, junto de seu fiel companheiro Watson, embarca numa aventura para solucionar o mistério. De John Stevenson. Gênero: animação. Elenco: Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt.

Não se aceitam devoluções

Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem nem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai. De André Moraes. Gênero: comédia. Elenco: Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto.

Exposição

Até 6 de maio

Lágrimas de São Pedro

Lágrimas de São Pedro chega a Fortaleza em 21 de março, um dia após a data em que se comemora São José, Padroeiro do Ceará e santo que traz a crença popular para o sertanejo de que, se não chover em 19 de março, é sinal de pouca chuva na estação. A exposição também chega às vésperas do Dia Mundial da Água (22), data em que são promovidas ações de conscientização sobre o uso responsável do líquido mais sagrado do universo. Terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

Até 13 de maio

Luciano Carneiro: o olho e o mundo

Parceria entre o Instituto Dragão do Mar (IDM) e o Instituto Moreira Salles (IMS) traz a Fortaleza exposição inédita sobre o cearense Luciano Carneiro, fotojornalista com uma das mais expressivas produções do Brasil. Intitulada "Luciano Carneiro: O Olho e o Mundo", a mostra traz cerca de 300 fotografias registradas entre o fim da década de 1940 e ao longo da década de 1950, período em que o fotojornalista atuou na revista O Cruzeiro. Sob curadoria de Sergio Burgi, coordenador de Fotografia do IMS, a mostra pretende difundir a visão de um talento ainda pouco conhecido na história da fotografia brasileira e permite um denso recorte do início do moderno fotojornalismo no país. De terça a sexta das 9h às 19h, e sábados e domingo de 14h às 21h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Até 20 de maio

Exposição Êxodos

Êxodos é uma história reveladora, que retrata pessoas que abandonam a terra natal contra a própria vontade. Premiado internacionalmente, Salgado é considerado um dos maiores talentos da fotografia mundial pelo teor social em seu trabalho. Para chegar ao resultado de Êxodos, ele viajou durante seis anos, por 40 países, para mostrar a humanidade em trânsito, provocando uma reflexão sobre as questões políticas, sociais e econômicas de pessoas que foram obrigadas a deixar a sua terra natal. Terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

Até 26 de junho

Salão de abril

O 69º Salão de Abril, que teve início no dia do aniversário de Fortaleza, celebra os 75 anos de história da mostra e homenageia os 100 anos de nascimento do multiartista Zenon Barreto. Foram submetidas, no total, 482 obras de 304 artistas à equipe de curadoria composta por Antonio Paulo Klein, Carlos Macêdo, Paloma Santa Rosa e Paulo Amoreira. Os artistas selecionados terão as obras expostas na Casa do Barão de Camocim, de 26 de abril a 26 de junho. Às 18h, na casa Barão de Camocim (R. General Sampaio, nº 1632, Centro). Gratuito. (3105.1339)

Exposição fixa

Museu da Fotografia

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea. De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (R. Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3017.3661)