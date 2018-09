Magia e terror

00:00 · 20.09.2018

Após ficar órfão, Lewis (Owen Vaccaro), um garotinho de apenas 10 anos vai morar com seu excêntrico tio Jonathan Barnavelt interpretado por Jack Black em Michigan. Em uma trama cheia de fantasia, "O Mistério do Relógio na Parede" estreia nesta quinta.

Na velha casa de Jonathan, um tique-taque misterioso perturba e intriga o menino. Em meio aos desafios da adaptação a sua nova vida, Lewis descobre um novo mundo, em que seu tio e a Sra. Zimmerman (Cate Blanchett), a vizinha, praticam artes mágicas e, acidentalmente, acaba dando vida a mistérios.

Lewis descobre que a dupla tem a missão de descobrir a fonte e o significado do relógio oculto que anuncia o fim do mundo, além disso, eles terão ainda que deter o bruxo maligno que voltou do túmulo Isaac Izard interpretado por Kyle MacLachlan.

A trama envolve pessoas de todas as idades e ensina lições de união e amor. "Nenhum desses personagens consegue enfrentar esse problema sozinho. Eles precisam uns dos outros", opina Cate.

Produção

Com direção de Eli Roth, o filme é baseado no primeiro livro da série de obras infantis de John Bellairs. A ideia inicial do filme veio após o produtor e roteirista Eric Kripke revelar a vontade de que tinha de colocá-lo em prática.

Eric também é criador da série Sobrenatural, que traz a história dos irmãos caçadores de criaturas sobrenaturais Dean e Sam. A história da dupla, inclusive, é baseada na obra de Bellairs.

"Tudo começou com a paixão dele (Eric) pelo livro. Era um dos livros favoritos da sua infância. Ele escreveu uma carta para Bellairs quando era criança, e John lhe respondeu", conta Tracey Nyberg, produtora executiva.

O longa não vem para ser só mais um filme de fantasia infantil. Com a experiência no terror, Eli Roth tentou aplicar o gênero para crianças. "Acho que um filme pode ser engraçado e assustador ao mesmo tempo", explica.

O diretor conta que tomou como referências clássicos da década de 1980, como "Gremlins" e "E.T. - O Extraterrestre". A ideia de Roth era reunir fantasias relacionadas com o Halloween. "Há muitos ingredientes e elementos no livro e no script que me despertam o interesse. Especialmente Lewis, o menino perdido no mundo".

Elenco

Jack Black foi o nome cotado para viver Jonathan por ser "o parente com quem teríamos medo de morar junto, mas que fosse aquele tio muito divertido que nos leva para viver uma aventura".

Conhecida por seus trabalhos dramáticos, Cate Blanchett dá vida a Florence Zimmerman, uma das bruxas mais poderosas do mundo. Ela, no entanto, tem problemas com sua mágica.

Já Owen Vaccaro de "Pai em Dose Dupla" foi escolhido para viver Lewis por ser capaz de misturar humor com dramaticidade. "Ele é o Lewis, e sua atuação é muito forte", revela Roth.

A química dos três protagonistas encanta e a experiência de Black e Blanchett com crianças se evidencia.