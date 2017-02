Luta pela igualdade

00:00 · 02.02.2017

Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe formam o elenco

Vencedor do prêmio principal do Sindicato dos Atores de Hollywood, a adaptação literária de "Estrelas Além do Tempo" se passa em 1961, durante a Guerra Fria.

Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial, ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros.

A situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigada a trabalhar separadas dos demais, mostrando a segregação em uma empresa mundialmente reconhecida por suas conquistas.

As amigas Katherine Johnson, papel de Taraji P. Henson; Dorothy Vaughn, interpretada por Octavia Spencer, e Mary Jackson, vivida pela cantora Janelle Monáe, precisam provar sua competência profissional, além de lidar com o preconceito.

Elogiada pela interpretação, Taraji P. Henson disse ao programa "The Talk" o que a motivou a participar do longa-metragem.

"Eu fiz da minha missão fazer parte deste filme, porque eu não queria que outra menina acreditasse que seu cérebro não pode entender números e ciência", disse ela.

"Se um menino pode fazê-lo, você pode fazê-lo também. Uma mente brilhante não tem cor ou gênero", finalizou.