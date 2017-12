Lucky: caminhos da solidão

00:00 · 14.12.2017

Primeiro longa-metragem dirigido pelo ator John Carroll Lynch, o drama "Lucky" foi um dos destaques da última edição do Festival de Cinema de Locarno, dedicado a produções independentes.

A trama acompanha o velho ateu Lucky, interpretado por Harry Dean Stanton, em um dos seus últimos personagens no cinema. Depois de fumar por muito mais tempo que todos os seus conterrâneos, ele está no fim de seus dias, aos 90 anos apenas esperando a morte.

Vivendo em uma cidade no deserto, ele inicia sua última atividade antes de partir: se explorar para enfim encontrar iluminação. O elenco ainda conta com a participação do prestigiado cineasta David Lynch e o ator Ron Livingston.

"Lucky" também homenageia Harry Dean Stanton, que faleceu em setembro. "É tão fascinante assisti-lo. Estou muito feliz com o fato de que em seu último papel - e seu segundo papel principal na carreira - está sendo reconhecido como o grande ator que era", disse o diretor ao Collider.