Luan móvel percorre o País em um caminhão

00:00 · 15.09.2018

Luan Santana lançou vídeo da música “Sofazinho”, parte do projeto “Live-Móvel”, no qual se apresenta em um caminhão. A canção tem participação de Jorge e Mateus e foi gravada no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Sobre o trabalho, Luan explica que “quis mostrar dois extremos. Gravamos na maior cidade da América Latina. A segunda parte é numa cidade bem pequena. Encontramos um povoado próximo ao município de Piranhas/AL, onde as pessoas nunca viram um show na vida”.

Forró das antigas em shopping

O Grand Shopping, na Messejana, promove show gratuito de Iara Pamella neste sábado, às 19h, na praça de alimentação. A ex-vocalista da Noda de Caju promete reviver canções que a consagraram e outros sucessos do forró que marcaram época. Ela está em carreira solo desde 2013.

LEIA MAIS:

Não à violência contra mulheres

Em show em São Paulo neste sábado (15), Roberta Miranda lança a campanha “Dê voz ao silêncio, grite contra a violência”. Em defesa das mulheres, a ação será iniciada com a distribuição de bottons e adesivos aos presentes. “Sempre levantei essa bandeira. Não podemos ficar caladas diante de nenhum tipo de violência ou abuso”, diz a artista.

Concurso musical no Cariri

O empresário Yury do Paredão recebe inscrições até o dia 5 de outubro para o concurso de talentos que promove. Jovens de 14 a 22 anos residentes no Cariri estão aptos a participar. A seleção acontecerá na casa de shows Villa Mix da região. O vencedor será premiado com um ano de agenciamento e assessoria pelo escritório de Yury.