Lua nos transmite garra

00:00 · 01.02.2017

Agora a Lua contribui decisivamente para a vitalização geral, pois está em Áries, signo do fogo no qual nos enche de pique e entusiasmo para tudo. Estes dias são excelentes para a gente agitar fisicamente, se exercitar e praticar algum esporte. A Lua faz conjunção com Marte e harmoniza-se com o Sol, que está em Aquário, por isso, além de nos energizar, proporciona maior sensação de confiança e otimismo. Esses astros facilitam as relações de amizade e acentuam nossa necessidade de romper com a rotina. Ler e aprofundar a mente em tudo o que desperta nossa curiosidade são ótimas pedidas, mesmo porque a influência benéfica de Júpiter reforça em nós o desejo de ampliar nossos conhecimentos. Como a Lua tensiona Plutão e Mercúrio, devemos evitar atritos, principalmente no ambiente de trabalho, onde convém agirmos com a máxima diplomacia,

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Hoje e amanhã a Lua faz sua visita mensal a seu signo e anuncia dois dias de intensíssima energização para você, que pode concentrar-se melhor nos assuntos particulares e em tudo o que lhe diz diretamente respeito. DICA: não se envolva em brigas e mantenha a estabilidade emocional em todas as ocasiões.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A passagem da Lua pelo signo anterior ao seu assinala dias excelentes para você isolar-se, meditar e mentalizar a realização de tudo de bom que deseja para si e para a coletividade como um todo. Para que tudo vá bem, não se exija demais e desacelere o ritmo. DICA: conscientize-se de seus limites.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O trânsito lunar acontece agora sobre seu setor das amizades e faz com que estes dias sejam ótimos para você estabelecer novos contatos e ampliar seu círculo social. Você tende a mostrar-se mais participante em relação ao que se passa a seu redor. DICA: evite o idealismo excessivo e não disperse suas energias em vão.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu astro-regente, a Lua, ativa o ponto culminante de seu céu natal e faz com que os estes dias sejam propícios para você dedicar-se à carreira e às atividades práticas. Seu poder de liderança está em alta. DICA: a Lua faz com que você brilhe profissionalmente, mas dedique-se também a quem ama.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Até amanhã a Lua vibra de modo harmonioso para seu signo, por isso estes dias são de grande vitalização para você, que pode abrir novos caminhos e ampliar seu campo de ação. Tudo que represente expansão está favorecido. DICA: as viagens, de preferência a dois, serão muito agradáveis e estimulantes.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Sua necessidade de mudar e renovar-se está reforçada pela Lua, que atua sobre seu setor das transformações e lhe estimula a romper com tudo o que já era. O momento é ideal para você mergulhar fundo em seu próprio íntimo, para conhecer-se melhor. DICA: sua sensualidade tende a acentuar-se sensivelmente.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora a Lua magnetiza o signo oposto ao seu, por isso movimenta sua vida social e anuncia uma fase ótima para você ampliar seu círculo de amigos. Ela acentua seu interesse pelas outras pessoas e reforça sua capacidade de cooperação. DICA: concentre-se também em si e não se anule em função dos outros.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A nova posição da Lua acentua sua necessidade de ação e lhe dá condições de sair-se bem em tudo o que exija dedicação, esforço e boa-vontade. Os cuidados com a saúde também estão favorecidos nestes dias e você pode melhorar seus hábitos alimentares. DICA: seja tolerante com todos a sua volta.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

A Lua energiza exatamente seu setor do amor e da alegria, por isso anuncia dias muito agradáveis e estimulantes para você, que pode se divertir e curtir a vida no que ela tem de melhor. DICA: você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais quente e demonstrativa e se está só pode inclusive apaixonar-se.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

As emanações lunares agora incidem sobre seu signo de concepção, Áries, por isso tornam estes dias ideais para você participar ativamente de tudo que se passa em casa e fazer uma média com sua família. DICA: sua desejo de aconchego está em alta e lhe ajuda a aproximar-se mais de quem você mais gosta.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

As atividades culturais estão mais favorecidas do que nunca agora, pois a Lua ativa seu setor da inteligência e lhe ajuda a compreender tudo melhor e mais facilmente. DICA: ela também acentua sua capacidade de comunicação e lhe estimula a entender-se melhor com todos, em especial com a pessoa amada.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Neste período a Lua magnetiza sua casa da matéria, por isso acentua seu espírito prático e lhe dá condições de exercer seu lado eficiente e realizador. Você está com muito pique para concentrar-se nas questões concretas e sair-se bem nelas. DICA: evite a possessividade no amor e não se envolva em discussões inúteis.