Lua nos convida a meditar

Esta primeira semana do ano inicia-se com a Lua no último signo do Zodíaco, Peixes, no qual acentua nossa capacidade de síntese e nos permite ver tudo de modo amplo e abrangente. Depois desta fase de festas, a Lua em Peixes faz com que estes dias sejam excelentes para a gente descansar e meditar. Podemos fazer um balanço dos acontecimentos, reavaliar nossas metas para 2017 e verificar se estamos no rumo certo.

Como Peixes é o signo da transcendência, nosso poder psíquico está em alta e nossas mentalizações serão mais frutíferas do que nunca. Nossa necessidade de crescer espiritualmente anda acentuada e podemos compreender melhor que o espírito comanda a matéria. Além da Lua, também Marte e Netuno ocupam esse signo, por isso a fase é mesmo de grande fortalecimento interior. Mas por outro lado, essa concentração em Peixes pode tornar nosso organismo mais sensível e vulnerável. Assim, convém administrarmos bem nossas energias e nos pouparmos ao máximo.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A Lua transita pelo signo anterior ao seu, por isso, passadas as festas, procure desacelerar o ritmo e dar maior atenção a suas necessidades íntimas e espirituais. Seu desejo de isolar-se está em alta e você pode fixar a mente em tudo de bom que deseja ver realizado. DICA: alimente sempre pensamentos construtivos e otimistas.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A passagem da Lua sobre seu setor das amizades movimenta sua vida social

e faz com que o estar com os amigos e fazer novos contatos seja ótima pedida nestes dias. DICA: seu espírito de solidariedade está em alta e você sentirá maior necessidade de participar de tudo o que se passa em seu bairro e cidade.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O fato de a Lua magnetizar o ponto mais elevado do seu céu natal faz com que estes dias sejam muito propícios para você concentrar-se nas atividades profissionais e projetar-se na carreira. DICA: não se exija demais nem se descuide de quem você mais gosta e mantenha-se consciente de suas necessidades afetivas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

As vibrações lunares atingem positivamente seu signo e fazem com que

estes dias sejam de grande energização para você, que está com uma enorme

disposição para abrir novos campos de ação. Você tende a mostrar-se muito mais confiante e otimista. DICA: evite a rotina e viva novas situações a dois.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Durante estes dias a Lua transita sobre seu setor do inconsciente. Nessa posição ela lhe ajuda a tomar maior consciência de si e das suas reais necessidades. Isso lhe permitirá agir de modo coerente com elas. DICA: aproveite o período para trocar confidências íntimas e abrir-se o coração com quem você gosta.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Nestes dias a Lua ativa o signo oposto ao seu, por isso dinamiza suas relações pessoais e facilita as parcerias. Será mais fácil aliar-se às outras pessoas em torno de interesses comuns, mesmo porque você pode entender melhor que a união faz a força. DICA: não se envolva em situações de confronto e preserve a paz a sua volta.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Neste início de ano seu espírito prático está reforçado pela Lua, que lhe torna uma pessoa mais esforçada, dedicada e concentrada nas questões concretas. Os cuidados com a saúde também serão frutíferos e você pode purificar-se organicamente. DICA: seja tolerante e evite implicar ou exigir demais das pessoas a sua volta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O trânsito da Lua por Peixes acentua sua capacidade de afirmação e lhe

permite dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. Sua criatividade está em alta e você pode ter ótimas ideias para aplicar em todas as áreas nas quais atua. DICA: os assuntos sentimentais estão muitíssimo favorecidos.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Sua necessidade de sossego e aconchego está reforçada pela Lua, que aconselha você a reservar um tempo para ficar calmamente em casa. Aproveite para relaxar e colocar as ideias em ordem. DICA: você pode reavaliar o passado com objetividade e desse modo entender e superar antigos traumas e encucações.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Agora a Lua abre seus canais de contato com o mundo e faz com que seja muito mais fácil relacionar-se e comunicar-se com todos a seu redor. Você anda bastante verbal e atravessa um bom período para dar telefonemas, responder cartas e fazer contatos. DICA: administre bem todo seu potencial no serviço.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Seu senso de realidade está em alta graças à Lua, que lhe ajuda a partir da teoria para a prática e torna este período ideal para você colocar as pequenas coisas em dia. Sua objetividade está em alta e você pode ver as pessoas como elas são. DICA: você tende a transmitir maior sensação de segurança ao seu par.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Como só acontece uma vez por mês, agora a Lua está em seu signo. Nosso satélite lhe vitaliza e faz com que estes dias sejam excelentes para você concentrar-se em tudo o que lhe diz respeito. Aproveite para cuidar do visual e até mesmo para renová-lo. DICA: seu romantismo, em alta, faz com que os momentos a dois sejam especiais.