Lua equilibra nossos relacionamentos

00:00 · 17.01.2017

Às 9h17 (HV) desta manhã a Lua ingressa em Libra, signo aéreo no qual acentua nosso lado altruísta e cooperativo, capaz de aliar-se aos outros. A Lua em Libra permite que a gente se relacione de modo mais equilibrado e harmonioso e acentua nossa necessidade de amar. Nosso satélite faz com que seja muito mais fácil nos colocarmos no lugar dos outros e entendermos seu ponto de vista. Isso facilita bastante nossos relacionamentos e possibilita que qualquer tensão seja desfeita com boa vontade. O momento é excelente para eliminarmos mal-entendidos e restabelecermos um clima de paz a nossa volta. As associações e parcerias tendem a funcionar particularmente bem e podemos nos unir aos outros em torno de metas comuns. A passagem da Lua por Libra inclina a uma certa indecisão, que pode travar nossos passos. Convém não pensarmos demais e confiarmos em nossos instintos, mesmo porque "mais vale uma má escolha do que a eterna dúvida".

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A Lua em Libra dinamiza ainda mais suas relações pessoais e torna estes dias ótimos para você curtir os outros. Nosso satélite faz com que você sinta maior prazer em compartilhar as coisas e acentua bastante sua necessidade de união. DICA: não se disperse em projetos utópicos e inviáveis.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Agora a Lua ocupa seu setor da saúde e torna este período ideal para você repensar seus hábitos alimentares e adotar uma dieta mais leve, saudável e natural, que lhe proporcione maior sensação de bem-estar físico. DICA: nosso satélite lhe ajuda a expressar com clareza e objetividade seus reais sentimentos.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

No que depender da Lua este dia promete ser muito agradável e estimulante para você, que pode se divertir e curtir a vida no que ela tem de melhor. Junto com Júpiter, a Lua favorece as atividades de lazer, as festas e reuniões. Mas alterne os agitos com muito descanso. DICA: os amores estão em alta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Nestes dias a Lua ativa seu signo de concepção e acentua sua necessidade de aconchego, por isso a fase é ótima para você ficar calmamente em casa, restaurar suas energias e conviver mais com a família. DICA: a Lua reforça seu lado introspectivo e intimista e fortalece seu psiquismo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

As atividades culturais e intelectuais estão bastante favorecidas pela Lua. Ela ativa sua mente e lhe permite aprender com maior rapidez. Nosso satélite também estimula seu lado verbal e possibilita que você se saia bem em tudo o que exija cortesia. DICA: passeios e caminhadas serão relaxantes.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Estes dias são ideais para você organizar-se e resolver aquelas pequenas coisas para as quais em geral não tem tempo. Aproveite para purificar seu organismo através de uma dieta leve e natural. DICA: a Lua aconselha você a não se deixar absorver demais pelo serviço nem descuidar-se de sua vida amorosa.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

A passagem da Lua por seu signo ativa Júpiter e faz com que suas ótimas vibrações lhe magnetizem ainda mais. Esses astros estabilizam seu psiquismo e fazem com que viajar, de preferência a dois, seja muito divertido. DICA: essa conjunção de nosso satélite com Júpiter lhe promete muita sorte.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Até depois de amanhã a Lua transita por seu setor espiritual, onde acentua sua necessidade de transcendência e faz com que a fase seja ideal para você meditar e mentalizar um mundo melhor e mais justo. Sua fé anda viva e potente, portanto pense sempre positivo. DICA: distenda-se ao máximo.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Seu regente Júpiter e a Lua tornam estes dias especialmente propícios para você estar em grupo e trocar ideias com os amigos. Você anda mais sociável e pode participar ativamente de tudo o que se passa a seu redor. DICA: não deixe a pessoa amada de lado nem se descuide de suas necessidades afetivas.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Como a Lua e Júpiter ativam o ponto mais elevado do seu céu natal, você tende a obter êxito no terreno profissional e a projetar-se em tudo o que faz. Evite atitudes competitivas, perceba o quanto o excesso de responsabilidades tende a ser desgastante e reserve um tempo para si. DICA: no amor, seja tolerante.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Júpiter e a Lua aconselham você a não se envolver em aventuras indesejáveis. Também não se deixe levar pela franqueza excessiva e preserve tudo de bom que existe em sua vida. DICA: é importante que você evite o extremismo, acautele-se contra os excessos alimentares e atue de modo equilibrado.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Nesta fase Júpiter recebe a conjunção da Lua, que estimula seu poder de observação e lhe permite ver muito além da aparência das coisas. Sua capacidade de síntese está em alta. DICA: persevere em suas imagens mentais construtivas e não se desvie delas em momento algum.