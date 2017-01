Lua em Áries nos energiza

00:00 · 05.01.2017

Até amanhã a Lua faz seu trânsito mensal por Áries, primeiro signo do Zodíaco, no qual nos enche de entusiasmo e disposição e faz com que a gente esteja com a corda toda. Durante essa passagem da Lua por Áries nossa capacidade de tomar decisões e iniciativas está em alta e podemos dar um bom impulso a tudo o que nos interessa. Além disso, nós também estamos sendo vitalizados por Saturno e Urano, que recarregam nossas baterias, favorecem os processos de expansão e permitem que restauremos plenamente nossas energias físicas e emocionais. Urano aumenta nossa inventividade e Saturno estimula nosso lado sensato e responsável e juntos eles fazem com que atuemos de modo bastante realista. Esses planetas também nos tornam menos apressados e acentuam nossa capacidade de criar estruturas sólidas para nossos projetos. Convém a gente não ser rudes nem se impacientar com os outros.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Hoje e amanhã a Lua transita pelo seu signo, por isso faz com que você receba uma dose extra da mais pura energia celestial. Aproveite para revitalizar-se sob todos os pontos de vista. DICA: cuidar da imagem, dar um trato no visual e um bom impulso em tudo o que lhe diz respeito são ótimas pedidas.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Até amanhã a Lua aumenta seu poder psíquico. Ela torna estes dias particularmente propícios para você isolar-se, meditar e concentrar a mente em tudo de bom que deseja ver realizado. Persevere nas imagens mentais positivas. DICA: sua capacidade de síntese, em alta, lhe dá condições de ver as coisas como um todo.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Nestes dias a Lua volta sua atenção para o futuro e faz com que a fase seja excelente para você fazer planos e estabelecer metas. Porém seja realista e supere certa propensão para alimentar projetos utópicos. DICA: você pode sair-se muito bem no trabalho em equipe, mesmo porque seu espírito de solidariedade está em alta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Aproveite a fase para adiantar tudo no ambiente profissional, mas não assuma afazeres ou responsabilidades acima de seus limites. Alterne as horas de trabalho e esforço com outras de descanso e esteja alerta para não se estressar. DICA: Júpiter favorece seus projetos expansionistas e lhe promete êxito.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Os astros tornam esta fase muito favorável para você, sob todos os pontos de vista. Seus caminhos tendem a abrir-se e você conta com ótimas oportunidades, em todas as áreas nas quais atua, esteja de olho e trate de aproveitá-las. DICA: você anda mais quente e capaz de expressar claramente o que sente.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Os processos de renovação e reciclagem estão ainda mais favorecidos agora, que a Lua está em sua casa das transformações. Será mais fácil para você libertar-se de tudo o que já era e, por mais que isso gere certa sensação de perda, vale a pena abrir-se para o novo vivências. DICA: procure auto-analisar-se profundamente.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora a Lua dinamiza ainda mais suas relações pessoais e faz com que seu interesse pelas pessoas esteja bastante acentuado. Aproveite a fase para associar-se aos outros, porém não se anule nem se descuide de suas necessidades pessoais. DICA: reserve um tempinho para pensar, relaxar e reequilibrar-se.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Durante este período a Lua estimula seu espírito crítico e lhe permite ver as coisas exatamente como elas são, o que evita muita perda de tempo, dinheiro e energia. Esteja alerta para não exigir nem implicar demais com quem está a sua volta. DICA: cultive a capacidade de valorizar tudo o que os outros tem de bom.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nestes dias a Lua lhe concede uma dose maciça de entusiasmo e otimismo e faz com que você esteja com disposição para tudo, principalmente para revelar do que é capaz. DICA: sua firmeza e determinação lhe permitem vencer com maior facilidade qualquer dificuldade que surja durante este período.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O bom aspecto de seu regente Saturno com a Lua faz com que você esteja com a corda toda para impulsionar tudo o que lhe convém. Seu entusiasmo e energia lhe permitem vencer os desafios e atingir sua metas, principalmente no serviço. DICA: não se sobrecarregue e tire uma parte de seu tempo para relaxar.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Estes dias são muito propícios para você dedicar-se a tudo o que exija inteligência, capacidade de comunicação e de verbalização. Você está em condições de expressar-se melhor e com maior clareza, o que facilita o entrosamento com todos. DICA: dialogue mais aberta e francamente com você quem ama.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A Lua, em sua casa da matéria, faz com que o período seja favorável para você colocar a mão na massa e partir da teoria para a prática. Seus empreendimentos tendem ao êxito, mesmo porque você não dará nenhum ponto sem nó. DICA: não se descuide de suas necessidades espirituais, que Netuno acentua.