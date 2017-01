Lua convida ao recolhimento

00:00 · 30.01.2017 por Folhapress

A Lua está até amanhã em Peixes, o último setor do zodíaco. Ao transitar por esse signo aquático ela nos convida ao isolamento e à reflexão, que fazem tanto bem a nosso íntimo e nos ajudam a "digerir" melhor os acontecimentos. A prática da meditação está bastante beneficiada, pois exerce um efeito relaxante e fortalecedor sobre nosso psiquismo e até sobre nosso organismo.

A passagem da Lua por Peixes faz com que estes dias sejam especialmente favoráveis para a gente fazer um balanço profundo dos últimos acontecimentos e verificar se está mesmo no rumo certo para atingir nossas metas para 2017. Isso porque nosso poder de síntese, em alta, nos ajuda a ver as coisas como um todo. A gente pode aproveitar para se recuperar melhor dos desgastes das últimas semanas e se reequilibrar interiormente. A influência altamente espiritual de Peixes fortelece nossa fé e faz com que nossas mentalizações positivas sejam ainda mais frutíferas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Até amanhã o trânsito da Lua pelo signo anterior ao seu torna seu organismo bem mais sensível e vulnerável a qualquer desequilíbrio. Assim, convém você manter-se consciente de seus limites físicos e psíquicos e poupar-se. Não se sobrecarregue de afazeres ou responsabilidades. DICA: evite envolver-se em situações confusas.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Nestes dias a Lua aumenta a influência de Netuno, acentua sua generosidade e sua capacidade de expansão e faz com que você esteja com uma enorme disposição para relacionar-se com todos. Aproveite para cultivar as amizades e estabelecer contatos novos. DICA: não se envolva em empreendimentos utópicos e inviáveis.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Agora a Lua coloca você em maior evidência e faz com que estes dias sejam muitíssimo favoráveis aos assuntos relativos à carreira. Você pode projetar-se naquilo que faz e seu valor tende a ser devidamente reconhecido. DICA: graças a Júpiter você pode aliar-se aos outros e somar forças no sentido de atingir metas comuns.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Durante este período a Lua harmoniza-se com seu Sol natal e anuncia dias de intensa energização para você, que pode aprofundar seus conhecimentos e ampliar bastante sua visão de mundo. Viajar e mudar de ambiente também lhe fará muito bem. DICA: sua positividade tende a atrair um alto astral para sua vida.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

A passagem da Lua por seu setor do inconsciente ajuda você a se conhecer melhor e lhe torna muito mais consciente de seus processos íntimos. Você pode agir de modo coerente com suas reais e mais profundas motivações. DICA: os amores vão de vento em popa, pois nosso satélite reforça seu romantismo e sua sensualidade.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

No decorrer destes dias o signo oposto ao seu está ativado pela Lua, que acentua sua necessidade de contato, torna você mais uma pessoa mais generosa e sociável e reforça sua capacidade de cooperação. O momento é ideal para as alianças e parcerias. DICA: Plutão eleva sensivelmente o astral nos assuntos do coração.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Neste início de semana sua capacidade de trabalho está reforçada pela Lua. Nosso satélite anda estimulando seu lado mais esforçado, trabalhados e dedicado. Você tende a executar suas tarefas com especial eficiência e boa vontade. DICA: a fase é ideal para você cuidar da saúde e sobretudo para desintoxicar-se organicamente.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Agora a Lua anuncia dias especialmente agradáveis e estimulantes para você, que pode se divertir e passar ótimos momentos a dois. Ela lhe estimula a afirmar-se e a dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. DICA: você tende a agir com maior confiança e determinação e pode revelar seu lado mais criativo.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O fato de a Lua transitar por seu signo de concepção volta sua atenção para as questões domésticas. Ela aconselha você a manter a estabilidade emocional, em especial em casa, com os familiares. DICA: o planeta Netuno dá particular ênfase aos processos de concretização e ajuda você a executar seus projetos com objetividade.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nesta fase a Lua abre seus canais de contato com o mundo e possibilita que você entenda-se ainda melhor com todos a sua volta. Sua capacidade de comunicação e de verbalização está em alta e lhe dá condições de expressar-se mais claramente. DICA: a Lua e Netuno, em Peixes, lhe tornam uma pessoa mais flexível e adaptável.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Hoje e amanhã o trânsito lunar ocorre sobre seu setor material, por isso aproveite estes dias para executar seus projetos e colocar as mãos na massa. Você está em um bom momento para atuar no sentido de incrementar seus rendimentos. DICA: Júpiter lhe ajuda a sair-se ainda melhor em suas iniciativas expansionistas.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Até amanhã a Lua faz sua visita mensal a signo. Assim, estes dias são de enorme magnetização para você, que deve manter seus canais receptores bem abertos para o Cosmo. Concentre-se em si e nos seus assuntos particulares e aproveite sobretudo para embelezar-se e cuidar do visual. DICA: conserve a estabilidade.