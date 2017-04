Lua aumenta nossa sensibilidade

00:00 · 11.01.2017

A Lua, no último dia da fase crescente, está até amanhã em Câncer, seu próprio domicílio zodiacal, onde nos torna mais sensíveis e aumenta nosso romantismo. Como esse é o próprio domicílio lunar, será muito mais fácil solucionar as questões domésticas. Esse trânsito da Lua também nos torna mais abertos e generosos com os familiares e possibilita que haja maior entendimento e harmonia com todos em casa. Todas as nossas iniciativas no sentido de nos instalarmos melhor e mais confortavelmente tendem ao êxito. Como nosso satélite está em tensão com Júpiter, que transita por Libra, convém darmos vazão a nosso lado mais sensato e equilibrado e nos mantermos capazes de evitar os excessos e o extremismo. Os momentos de relaxamento e solidão, além de nos fortalecerem, têm o dom de fazer com que a gente se conheça melhor e atue de forma coerente com nossos reais anseios.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Os astros fortalecem seu psiquismo, avivam sua imaginação e lhe dão condições de sair-se maravilhosamente bem em tudo o que exija sensibilidade e capacidade de compreensão. É essencial que você pense positivamente, pois suas mentalizações tendem a concretizar-se. DICA: o período noturno é propício aos encontros.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Graças à Lua você anda muito mais ágil e flexível e exatamente por esse motivo pode entrosar-se melhor com todos a sua volta e adaptar-se mais facilmente a novas situações. Você está em condições de entender o ponto de vista alheio. DICA: reserve o período noturno para descansar e reequilibrar-se interiormente.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O bom aspecto que une a Lua a Vênus, Netuno e Marte faz com que estes dias sejam bastante favoráveis para você dedicar-se à carreira e à realização de seus projetos. Aliás, seu senso prático anda mais marcante do que nunca. DICA: à noite, curtir os amigos e trocar ideias descontraidamente com eles são ótimas pedidas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

As vitalizantes vibrações de Marte atingem harmoniosamente seu signo através da Lua, que transita por ele. Assim, o período promete ser ainda mais propício para você abrir novos caminhos e ampliar seu campo de ação de modo bastante inovador. DICA: esses astros lhe estimulam a exercer seu lado mais otimista e confiante.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Você anda muito mais perspicaz e penetrante em sua visão de mundo e pode entender ainda melhor o que se passa na cabeça das outras pessoas. Isso facilita suas relações com todos, inclusive com os colegas de trabalho. DICA: tende a haver um clima de maior harmonia, entendimento e cumplicidade a dois.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A Lua estimula seu lado consciente e participante e lhe dá condições de sair-se especialmente bem nas atividades e no trabalho em equipe. O Sol lhe ajuda a expressar-se melhor e com maior clareza e torna este período ótimo para tudo o que exija comunicabilidade. DICA: seu regente Mercúrio dinamiza sua vida amorosa.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

A posição da Lua torna você uma pessoa muito mais batalhadora e ambiciosa, capaz de dedicar-se com tenacidade a seus empreendimentos, que exatamente por esse motivo tendem ao êxito. DICA: sua capacidade de concentração está em alta e você pode revelar suas reais potencialidades no setor profissional.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Hoje e amanhã seu Sol natal capta para você as energizantes emanações da Lua, que lhe torna uma pessoa muito mais decidida e atuante. Sua capacidade criativa está em alta e você pode ter êxito em tudo aquilo a que se dedicar. DICA: nosso satélite também reforça seus romantismo e favorece os encontros.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Todas as mudanças que você queira efetuar em sua vida estão favorecidas pela Lua, que lhe ajuda a desligar-se com maior facilidade de tudo o que considera ultrapassado. Você está em condições de renovar-se sob todos os pontos de vista. DICA: Netuno, ativado pela Lua, acentua sua necessidade de transcendência.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nosso satélite, a Lua, faz com que você se mostre uma pessoa mais aberta e interessada nos outros e que as associações e parcerias sejam muito bem sucedidas. Seu espírito de solidariedade está em alta, mas não se anule em função dos outros. DICA: Mercúrio, em seu signo, retoma o movimento direto e agita sua vida.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O ótimo contato que une a Lua a Vênus anuncia dias especialmente fecundos para você, que pode executar tudo com maior competência e atenção. Será mais fácil colocar suas ideias em prática e você pode inclusive incrementar seus rendimentos. DICA: procure dialogar com quem você ama e entender seus pontos de vista.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

No que depender dos astros estes dias são excelentes para você, que pode afirmar-se e agir com maior determinação. Você anda mais confiante em si e em seu potencial e pode sair-se bem em seus projetos e iniciativas. DICA: tudo o que contribua para purificar seu organismo está particularmente favorecido.