Livres para viajar

Estudante de arquitetura e professora de inglês, Isadora Barroso prepara as malas para intercâmbio no Canadá. Ela vai usar as férias para aperfeiçoar o idioma e viver a cultura local ( Fotos: Helene Santos ) Liliana Ribeiro prepara viagem espiritual para o México ( Foto: Thiago Gadelha )

Quando se escuta falar sobre férias, as primeiras imagens que passam pela cabeça são as de descanso e lazer. Sair da rotina, extravasar o estresse e se divertir são sempre expressões de ordem para aproveitar bem o tempo livre.

Também há aqueles que planejam férias fora dessa perspectiva. Os dias de folga se tornam um período de autodescoberta. É uma forma de traçar novos planos para vida, seja no campo pessoal ou no profissional.

Aos 23 anos, Isadora Barroso se divide entre os livros de Arquitetura e de Inglês. Desde cedo, ela descobriu a paixão pelo idioma estrangeiro, se formou e se tornou professora. Hoje, ela faz parte do quadro de docentes de uma das escolas de idioma mais conceituadas do País, com atuação também em Fortaleza.

Conhecimento

Depois de um semestre de planejamento, Isadora vai passar pouco mais de um mês em Vancouver, no Canadá, para estudar Inglês. A intenção é aperfeiçoar o idioma e, claro, vivenciar a cultura local. "Esse curso vai ser incrível porque, como professora, eu acho que gera uma credibilidade maior quando a gente estuda fora, apesar de eu não achar que isso seja essencial para quem quer falar o idioma. Mas vai acrescentar muito na minha vida como pessoa, não só como profissional", afirma.

A professora conta que é preciso coragem e determinação para decidir viajar para outro país. "Eu nunca fui uma pessoa muito corajosa, talvez por isso eu não tenha ido mais cedo. Estou tão empolgada para o que vai acontecer lá que o medo e o nervosismo não existem. Eu tive muito apoio dos meus familiares porque eles sempre viram esse meu interesse. A dica é meter as caras e, quando você decidir, é só sentar, planejar e botar na ponta do lápis suas finanças que dá certo".

Viajar para aperfeiçoar o idioma vai transformar a vida de Isadora. "Eu acho que uma oportunidade dessas muda completamente nosso ponto de vista sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a diversidade cultural, tudo isso. Eu estou esperando voltar mais madura, cheia de histórias para contar e mais empolgada ainda para me organizar para uma próxima viagem e não parar mais", confessa.

Após se formar em Arquitetura, Isadora pretende conciliar as duas profissões até quando puder. "Acho que quando você está na posição de professora, você aprende muito. Aprende das experiências dos alunos, a lidar com todo tipo de gente. Acabamos buscando mais informações, estudar mais, ter mais interesse no idioma", conta Isadora.

Desapego

A estilista Tay Marcelino, 30, acaba de voltar de uma viagem de uma semana. O destino escolhido foi o interior de Minas Gerais, na semana do Réveillon. Ela visitou seis cidades: Belo Horizonte, Inhotim (Brumadinho), Varginha, São Tomé das Letras, 3 Pontas e Boa Esperança.

O objetivo da viagem era desapegar das relações pessoais durante as festas de fim de ano para desbravar um lugar onde ela não conhecia praticamente ninguém. O que poderia soar como solidão virou um passeio de descoberta de novos amigos e lugares.

"Não sei se essa foi de fato uma viagem de autodescoberta, mas me ajudou muito a aprender sobre mim. Eu sempre soube que eu não tinha frescura com nada, mas agora eu tenho certeza; de dormir em chão frio a uma cama maravilhosa, andar muito para chegar nos lugares, todo dia pegar um ônibus para um lugar novo sem saber de verdade o que tinha lá, enfim, eu aproveitei cada momento até esquecer de postar coisas nas redes sociais", diz.

Ao contrário de Isadora, Tay não fez um planejamento tão detalhado para viajar. "Quando fiz 30 anos, eu tatuei 'Coragem' no meu braço. É uma tatuagem-amuleto que me lembra sempre que eu tenho que me reinventar, me recriar e me desafiar. Depois que aprendi isso, minhas atitudes diante da vida mudaram muito. Hoje eu sei que para ter uma vida da qual me orgulhar você tem que entrar de cabeça no que aparece de bom no seu caminho", conta.

Entre as lembranças que trouxe de Minas, Tay destaca uma das mais especiais: "Eu comprei uma flâmula que estava escrito: 'Seja Livre' e eu aprendi isso nessa viagem. Independente de quem está do seu lado, se você tem ou não um relacionamento, que tipo de trabalho você faz, no final você sempre vai estar só e lutando pelos seus objetivos pessoais. Então para ser só e feliz você tem que saber e se sentir livre".

Espiritual

A dentista Liliana Ribeiro Pimentel, 47, se prepara para uma viagem para o México. Não há turismo no roteiro, apenas a partilha de experiências com viajantes em busca de conexão espiritual.

"É uma viagem interior, espiritual. Vamos para os lugares sagrados e lá são realizados trabalhos espirituais, cada um com o seu dom. Na volta para o hotel, geralmente nos reunimos e fazemos uma partilha do que foi aquela experiência para cada um".

Em 2015, Liliana viajou para o Egito, no que ela define como uma experiência linda, mas bastante pesada. "É uma viagem de autoconhecimento, então você vai sabendo que quando voltar vai ter um monte de coisa para trabalhar em você".

A experiência foi tão profunda que trouxe mudanças significativas. "Foi tão forte que 'destruiu' minha vida toda. Mas não foi uma coisa ruim, é porque eu não tinha coragem de fazer as mudanças que eu precisava", diz.

As viagens de Liliana começam explorando a parte histórica do local. "A partir disso, você entra em contato com a parte espiritual. A maioria das pessoas tem uma mediunidade mais aguçada, eles conseguem ver e ouvir coisas, trazer recados, informações úteis não só para o grupo, para o mundo todo. O que me encantou é que não é um trabalho egoista, é um trabalho que você se doa pro mundo. Você recebe sua parte que você foi buscar, mas é uma boa ação para melhorar o mundo também", finaliza.