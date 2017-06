Lingerie em alta

00:00 · 10.06.2017

A tendência "Adrenaline" traz peças bens construídas que destacam o lado animal, a aventura e a alta tecnologia em lingeries esportivas

Quais serão as principais tendências em relação às cores, às estampas e aos tecidos para a próxima estação? Estes são os principais questionamentos para quem vive e respira moda, seja de forma profissional, ou apenas para se manter fashion. Antes de respondê-las é preciso entender o comportamento do consumidor e identificar o momento que ele está passando.

Para o diretor para América Latina da NellyRodi, Evilásio Miranda, estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão cada vez mais imersas num exagero de alternativas, de opções, de cobranças. "Isso é muito overwhelming (intenso, massacrante), chega a ser desesperador. Precisamos mostrar novos resultados, mas não podemos seguir os caminhos já traçados porque eles já não estão dando certo. É tempo de dar mais voz a este instinto, a essa sensibilidade mais humana"

A partir desta análise de comportamento, a equipe do bureau francês NellyRodi analisa, em diversos continentes, o que move as pessoas, seus medos, expectativas, sonhos. "Observamos as mais diversas culturas, subculturas, comportamentos emergentes", diz o diretor.

Tendências

Para o Outono/Inverno 2018 o tema da estação será o "instinto", um dos principais elementos da natureza humana, uma força cada vez mais necessária para nos guiar em meio a tantos excessos, tanta confusão.

Deste tema derivam quatro: o "Terroir" que explora o instinto primal, um retorno às origens, à terra, ao feito à mão; o "Scenario", instinto rebelde, escapista, pop e divertido, da consumidora "fashionista"; o "Adrenaline", instinto animal, da natureza extrema, aventura e alta tecnologia, típicos da "esportista"; e o Skins, instinto sensual, da democratização da beleza e da sedução.

A cada estação são reveladas cerca de 50 novas cores. Nesta, a gama passeia pelo amarelo queimado, variações de azul até chegar no anil, rosas lavados e tons terrosos. Na lingerie, destaque para o amarelo girassol; a malva, espécie de lilás muito próxima do lavanda; o grafite, como o novo preto, e o acaju, em substituição ao vermelho. Quanto a formas, modelagens e detalhes das peças, Miranda destaca o formato triângulo para sutiãs e tangas ou peças maiores para calcinhas.

Como elemento de modelagem, estão as formas orgânicas, ou seja, linhas desenhando o corpo. As bandagens, espécie de faixas, são usadas tanto na parte de cima como debaixo.

O acaju é o novo vermelho na cartela de cores do Outono/Inverno 2018 da marca Lycra. O tema "Skins" impulsiona o instinto sensual, da democratização da beleza, da sedução e da sensualidade em peças rendadas

Apostas

O realce são os elásticos em peças esportivas ou mais sensuais. Os vieses estão marcando as peças, seja com contraste ou tom sobre tom.

As alças bem trabalhadas, que já estão nas vitrines, prometem ter vida longa aparecendo em pares ou multiplicadas em bodies, calcinhas e sutiãs.

A malha volta a ganhar espaço e está de cara nova, mas com o mesmo toque suave que prioriza o conforto. Assim como o veludo molhado e os tecidos com efeito de glossy. Nas estampas, listras, xadrezes, grafismo e liberty, além dos texturizados e do toque artesanal.