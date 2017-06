Leia o resumo das novelas desta terça-feira (13)

00:00 · 13.06.2017

Malhação - TV Verdes Mares, 17h45

Tato pressiona Keyla (foto). Bóris se encanta com o trabalho de Ellen e Jota. Mitsuko se desespera com sumiço de Tina. Marta exige que Tina avise a Mitsuko que ficará em sua casa. Noboru contraria esposa e deixa a filha na casa de Lica. Tato convence Keyla a não tomar remédio.

Novo Mundo - TV Verdes Mares, 18h20

Diara e Wolfgang são surpreendidos por um capataz. Peter conta sobre o estado de Joaquim para Amália. Libério invade a casa de Sebastião e Cecília se desespera. Domitila (foto) decide ir à cerimônia do beija-mão e Dom Pedro se incomoda Madre Assunção e as freiras procuram por Amália pela cidade. Joaquim fala para Bonifácio que acredita que foi Thomas quem disparou contra ele.

Pega Pega - TV Verdes Mares, 19h25

Luiza não acredita na inocência de Eric. Domênico avisa a Eric que ele será transferido para uma casa de custódia. Antônia revela a Luiza que Eric também se envolveu com corrupção. Márcio (foto) pede a Bebeth (foto) que vá à delegacia avisar que os óculos que Eric usava não são dele.

A Força do Querer - TV Verdes Mares, 21h15

Bibi e Caio discutem. Yuri vai à casa de Bibi falar com Dedé e Heleninha fica furiosa. Nonato comenta com Biga suas suspeitas sobre Silvana. Caio muda de ideia e decide defender Rubinho. Bibi recebe uma ligação do marido. Joyce (foto) pede para viajar com Eugênio.