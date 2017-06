Leia o resumo das novelas desta sexta-feira

00:00 · 09.06.2017

Malhação - TV Verdes Mares, 17h45

Anderson discute com Mitsuko, que chama os seguranças do colégio. Marta e Malu discutem na sala de Bóris. Ellen se surpreende com a briga entre Lica e Clara. Anderson sofre com a falta de Tina.

Novo Mundo - TV Verdes Mares, 18h20

Anna mostra a Fred a lista dos marujos de seu pai. Amália inicia um incêndio em sua cela e foge do convento. Joaquim encontra Amália desmaiada na rua e a leva para Peter. Joaquim e Anna se amam.

Pega Pega - TV Verdes Mares, 19h30

Bebeth diz a Flor que roubou para satisfazê-la. Maria Pia diz a Luiza que ama Eric. Sandra Helena conta a Júlio que está grávida. Antônia analisa as câmeras do hotel, mas não consegue identificar os ladrões.

A Força do Querer - TV Verdes Mares, 21h15

Rubinho fica intimidado na cadeia. Cândida lamenta pelo fim do noivado de Jeiza. Yuri descobre que Heleninha usou suas fotos para denunciar Rubinho. Ritinha consegue falar com Zeca.