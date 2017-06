Leia o resumo das novelas desta quinta-feira

00:00 · 08.06.2017

Novo Mundo - TV Verdes Mares, 18h20

Anna reconhece uma antiga caixa de seu pai nos pertences do marido. Jacira sofre por causa de Piatã. Dom Pedro demite Joaquim por causa de Domitila. Narcisa decide ir ao encontro de Bonifácio no RJ. Amália tem uma nova lembrança.

A Força do Querer - TV Verdes Mares, 21h25

Junqueira sugere que Heleninha destrua as fotos que estão com Yuri. Caio vê Bibi chegando para falar com Eugênio. Eugênio consegue um habeas corpus para Rubinho. Cândida avisa a Jeiza (foto) que Rubinho será libertado. Zeca não aceita as alianças de Jeiza de volta.

Pega Pega - TV Verdes Mares, 19h30

Agnaldo aluga uma van para o roubo no hotel, usando um nome falso. O informante diz a Antônia que o chefe do roubo de cargas se chama Cássio. Eric dança com Luiza em seu aniversário. Sandra Helena (foto) seduz o segurança do hotel.

Malhação - TV Verdes Mares, 17h50

Tato dá um fora em K2, que fica irritada. Benê sofre com dores nos dedos. Clara e Lica brigam na escola. Keyla decide fazer dieta e Ellen a recrimina. Tina fica arrasada ao falar com Ellen sobre sua mãe. Benê convida Keyla para correr com ela.