Leia o resumo das novelas desta quarta-feira (7)

00:00 · 07.06.2017

Malhação - TV Verdes Mares, 17h40

Tato se irrita com Keyla. Marta se surpreende ao ver MB deixar o quarto de Lica pela manhã. Josefina pede para assistir à aula de piano de Benê. Fio repreende Tato por brigar com Keyla. Mitsuko humilha Ellen. Keyla faz as pazes com Tato.

A Força do Querer - TV Verdes Mares, 20h55

Jeiza pede para um policial conter Bibi. Heleninha conversa com Yuri e conclui que Rubinho é culpado. Bibi fala com Rubinho. Dantas passa o caso de Rubinho para Eugênio. Cândida e Aurora reclamam dos problemas de suas filhas. Bibi sofre ao voltar para casa sem o marido.

Novo Mundo - TV Verdes Mares, 18h10

Piatã e Olinto imploram pelo perdão de Ferdinando. Domitila diz a Dom Pedro que precisa ir embora por causa de Felício. Leopoldina chora nos braços de Joaquim. Bonifácio e Joaquim constatam que o romance de Pedro e Domitila ameaça o Brasil.

Pega Pega - TV Verdes Mares, 19h10

Malagueta tenta convencer Júlio a roubar o dinheiro da venda do hotel com Sandra Helena e Agnaldo. Pedrinho se arrepende de ter provocado o encontro de Luiza e Eric ao saber que a neta se interessou pelo empresário. Eric e Bebeth discutem.