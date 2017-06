Leia o resumo das novelas da próxima semana

00:00 · 10.06.2017

Malhação - TV Verdes Mares, 17h45

Segunda-feira

Mitsuko deixa as filhas na escola e estranha o tamanho da mochila de Tina. MB ofende Anderson e Tina se irrita. Felipe impede Clara de brigar com Lica. Tato flagra Keyla falando com K1.

Terça-feira

Tato pressiona Keyla. Bóris se encanta com o trabalho de Ellen e Jota. Mitsuko se desespera com o sumiço de Tina. Marta exige que Tina avise a Mitsuko que ficará em sua casa. Roney flagra Keyla comendo.

Quarta-feira

Tina discute com Mitsuko por causa de Anderson. Roney sugere fazer uma nova festa na lanchonete. K1 e K2 incentivam Tato a continuar treinando com a bicicleta. Fio leva um fora de Ellen.

Quinta-feira

Keyla não amamenta Tonico. Luís pede para Marta sair com ele, Malu e Edgar. Benê, Lica, Tina e Keyla reviram o baú de Roney. Keyla reclama do cheiro da comida de Josefina. Roney e Josefina se aproximam.

Sexta-feira

Lica não gosta de ver que Marta e Luís estão se entendendo. Keyla vê Tato cercado por várias meninas e se incomoda. Tato se impressiona com o desempenho de Keyla na pista de dança.

Sábado

Não há exibição.

Novo Mundo - TV Verdes Mares, 18h20

Segunda-feira

Thomas atira contra Joaquim e Anna pede ajuda a Elvira. Bonifácio fica incomodado com a presença de Narcisa. Domitila encontra Thomas em seu quarto e tenta convencê-lo a desistir de Anna.

Terça-feira

Diara e Wolfgang são surpreendidos por um capataz. Peter conta sobre o estado de Joaquim para Amália. Madre Assunção e as freiras procuram por Amália pela cidade. Elvira enfrenta Thomas.

Quarta-feira

Jacira faz uma armadilha para encontrar Piatã. Liu conta para Anna que ouviu Thomas discutindo com uma mulher. Bonifácio ajuda Anna e Joaquim. Thomas aparece na sala em que Anna e Joaquim estão.

Quinta-feira

Anna e Joaquim combinam uma fuga sem ver Thomas. Ferdinando observa Diara no banho. Diara se comove com Ferdinando e desiste de mandá-lo embora. Cecília chora ao ver Libério.

Sexta-feira

Elvira ameaça ir com Quinzinho para Portugal. Anna enfrenta Thomas, mas se desespera quando ele se tranca no quarto com Vitória. Dom Pedro inventa uma desculpa para se encontrar com Domitila.

Sábado

Joaquim teme pela vida de Anna e conta para Bonifácio seu acordo com Thomas. Ferdinando entrega a carta de Piatã para Anna. Ferdinando e Diara se lembram de quando se viram pela primeira vez.

Pega Pega - TV Verdes Mares, 19h30

Segunda-feira

Malagueta esconde a mala com o dinheiro roubado. Eric é preso. Bebeth conta a Flor sobre felicidade de funcionários quando Eric disse que não fechará o hotel. Eric garante a Siqueira que não roubou hotel.

Terça-feira

Luiza não acredita na inocência de Eric. Domênico avisa a Eric que ele será transferido para uma casa de custódia. Antônia revela a Luiza que Eric também se envolveu com corrupção.

Quarta-feira

Malagueta tenta se livrar do acordo que fez com Maria Pia, justificando que Eric ficará preso. Pedrinho decide deixar o hotel ao saber por Luiza que Eric está pagando sua estadia e de sua neta.

Quinta-feira

Pedrinho e Luiza deixam o hotel de Alfonso. Sandra Helena inventa uma desculpa para Tânia. Agnaldo decide contar sobre o roubo para Wanderley. Borges chega para falar com Jayme.

Sexta-feira

Maria Pia tenta acalmar Lígia. Wanderley decide aceitar o pedido de Agnaldo. Sérgio avisa Eric que ele deixará a casa de custódia. Júlio vai à casa fechada procurar Sherlock e se surpreende com Evandro.

Sábado

Wanderley confirma o álibi de Agnaldo. Leila fala com Margot que irá procurar emprego. Lígia se insinua para Pedrinho. Sabine chega ao Rio de Janeiro e seu filho Dom é destratado no aeroporto.

A Força do Querer - TV Verdes Mares, 21h15

Segunda-feira

Eugênio se arrepende de beijar Irene. Zeca avisa a Edinalva que processará Ritinha. Abel conta para Jeiza os planos de Zeca e a policial decide ir atrás do ex-noivo. Bibi pede a solidariedade de Heleninha.

Terça-feira

Bibi e Caio discutem. Yuri vai à casa de Bibi falar com Dedé e Heleninha fica furiosa. Nonato comenta com Biga suas suspeitas sobre Silvana. Caio muda de ideia e decide defender Rubinho.

Quarta-feira

Eugênio atende um telefonema de Irene. Caio discute o caso de Rubinho com Eugênio. Bibi fica tensa ao falar com o chefe dos traficantes. Heleninha tenta convencer Yuri da culpa de Rubinho.

Quinta-feira

Caio pede que Jeiza tente ajudar Rubinho. Caio alerta a Eurico de que o carro de Silvana não foi visto no aeroporto. Silvana decide falar com Caio. Bibi recebe a resposta do traficante. Ritinha vai visitar Bibi.

Sexta-feira

Yuri fica nervoso e deixa Bibi desconfiada. Joyce garante a Zu que todos se decepcionarão com Ritinha. Caio vai com Bibi ao presídio. Irene invade sala de Eugênio. Bibi fala a Rubinho que esteve com Sabiá.

Sábado

Irene afirma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce finge dormir quando o marido chega em casa. Bibi tenta entrar no site de namoro que está no computador de Rubinho. Rubinho diz a verdade para Bibi.

Destaques das novelas

Pega Pega

Encarregada de desvendar o roubo dos 40 milhões de dólares do Carioca Palace, Antônia (Vanessa Giácomo) não poupa recursos para solucionar o crime. Logo após o ocorrido, ela quer ir atrás de Pedrinho no hospital para sondá-lo, mas Nelito (Rodrigo Fagundes), seu irmão, a impede. Mesmo admirando sua irmã como profissional, Nelito mantém-se fiel ao patrão que passou mal logo após ter sido roubado.

A Força do Querer

Muito angustiada com os últimos acontecimentos que envolvem a prisão de Rubinho (Emilio Dantas), Bibi (Juliana Paes) pede a Eugênio (Dan Stulbach) para ir com ele ao presídio. A estudante de Direito pergunta ao marido quem é o homem que está ao lado dele na foto que foi parar nas mãos da polícia. Rubinho mente e Bibi cai mais uma vez. Rubinho pega nas mãos da esposa e diz que teme o que pode acontecer.