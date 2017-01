Juntos, na moral

00:00 · 20.01.2017

À frente do Jota Quest, Rogério Flausino comenta: "Adoramos tocar em Fortaleza. É uma cidade animada, que tem tudo a ver com a gente"

Fortaleza já se tornou palco cativo para as apresentações do Jota Quest. Por aqui, a banda mineira já realizou shows por diversas das principais casas da cidade, participou de eventos como o "Férias no Ceará" e alguns Réveillons, além de ter comemorado seus 15 anos de carreira junto à energia do público cearense.

"Adoramos tocar em Fortaleza. É uma cidade muito acolhedora e animada, o que tem tudo a ver com a gente", comenta o vocalista Rogério Flausino.

Nesse espírito de alegria, o cantor - unido a Marco Túlio, PJ, Márcio Buzelin e Paulinho Fonseca, demais integrantes do grupo - sobe ao palco da Guarderia Brasil hoje (20), para comandar o show "Pancadélico". A apresentação, que leva o nome do último álbum lançado pelo quinteto, deve contemplar não apenas as músicas que integram o mais recente registro da banda, mas vários sucessos que foram colecionados ao longo de 20 anos de carreira.

É uma estrada que continua a movimentar bem o cenário musical nacional e que reflete a constante busca por renovação que os músicos alimentam. "Começamos como uma banda mais alternativa, focada em fazer um som diferente, com forte influência da black music. Depois deixamos com que outras referências fossem sendo integradas ao nosso cardápio, como o pop-rock, a MPB, o hip hop, a dance music e, recentemente, o reggae", explica Flausino, indicando o percurso rítmico plural que o show de logo mais deve seguir.

A abertura da apresentação fica por conta da Banda Zero85, grupo cearense que segue na mesma dinâmica do Jota Quest, mesclando influências que vão do reggae ao rock n'roll, passando pela música eletrônica.

Leveza

Levando em consideração que os dois últimos lançamentos do quinteto - os álbuns "Pancadélico" e "Funky Funky Boom Boom" - primaram pela sonoridade do pop-rock, o show investe numa pegada mais dançante, sem deixar de lado, contudo, a leveza e a simplicidade que marcaram especialmente os primeiros anos do grupo.

Nas palavras do vocalista, "após a turnê comemorativa de nossos 15 anos, alguma energia nos fez partir em busca de um reencontro. Daí, entramos em modo composição e naturalmente tudo começou a nos levar de volta ao início da banda. Acho que foi saudade mesmo, de quando tudo era mais simples, sem pressão, sem frescura, sem afetação".

Nostalgia que deve se renovar ainda mais nessa reta final de apresentações da turnê, que passará ainda por Natal, João Pessoa, Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e algumas cidades do interior brasileiro.

Gratidão

Perguntado sobre os sentimentos alimentados pelos músicos nas duas décadas em que estão na ativa, Rogério Flausino comemora a união entre os membros da banda.

"O simples fato de termos conseguido chegar até aqui, juntos, 20 anos após o lançamento de nosso primeiro disco, com a mesma formação, compondo e lançando álbuns ainda relevantes dentro da nossa própria história, já é, em si, algo para se comemorar e agradecer muito. Mas penso sinceramente que o melhor para este momento seja mesmo tentar saborear ao máximo estas conquistas".

Futuro este que, de acordo com o cantor, reserva ainda inspirados trabalhos, como o lançamento do primeiro CD/DVD "Acústico" da banda, planejado já para este ano. As gravações para o novo projeto devem começar em abril e, quando finalizadas, se somarão aos outros dez álbuns lançados pelo grupo.

"Temos muito ainda para realizar. E serão, sem dúvida, 'dias que não deixaremos para trás'", completa o cantor. Que assim seja!

Mais informações

Jota Quest

Hoje (20), a partir das 21h, na Guarderia Brasil (Av. Clóvis Arrais Maia, 4451). Ingressos (1º lote): R$ 160 (inteira). (3110.7253)