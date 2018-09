Jonas Esticado grava clipe no litoral

00:00 · 15.09.2018

Bastidores da gravação

Vem aí novo clipe do caririense Jonas Esticado. Dessa vez o lançamento em vídeo será da música “Não era pra eu te amar”, nova aposta do forrozeiro. Parte das imagens foram captadas na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, distante 163 km de Fortaleza.

Nas filmagens estão cenas em dunas e na beira do mar aracatiense com a beleza mecânica dos aerogeradores que compõem o parque e eólico da região ao fundo.

A dançarina Lorena Improta faz par romântico com Jonas no trabalho, que ainda não possui data para o lançamento. “Foi uma honra ter a Lorena nesse projeto. Tenho certeza que vai ficar tudo muito lindo”, afirma o cantor.

O último clipe lançado por Esticado é da canção “Contrário”, divulgado há três meses no YouTube. Com efeito “rebobinar”, o vídeo beira as 15 milhões de visualizações no canal oficial do cantor.

LEIA MAIS: