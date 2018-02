"Já imaginava", declara Flávio Tolezani sobre o final de Vinicius

00:00 · 23.02.2018 por Sarah Mota Resende - Folhapress

Em cena, Flávio Tolezani contracenava com Bella Piero, a Laura ( Foto: Raquel Cunha/Globo )

A atual novela da faixa das 21 horas da Globo, "O Outro Lado do Paraíso", chegou com a promessa de dar voz a mulheres abusadas. Um homem que bate na esposa, uma negra subestimada pela cor da pele, uma anã que vive sob olhares de preconceito.

Mas nenhuma dessas tramas, -incluindo a história da mocinha Clara, vivida por Bianca Bin que, após apanhar do marido, foi parar num manicômio-, chamou mais a atenção do público do que o enredo envolvendo o pedófilo Vinicius, papel que coube a Flávio Tolezani, e a enteada Laura, interpretado por Bella Piero.

Com o folhetim entrando na reta final, a cena em que Vinicius é condenado bateu recorde de audiência desde que a novela estreou. Na última quarta-feira (21), o público começou a ver o desfecho do criminoso que, na cadeia, após descumprir orientações, sai da cela para um banho de sol. Ele então se envolve com outros detentos e acaba caindo no chão, esfaqueado, agonizando até a morte.

Como você compôs esse personagem, a partir do que o Walcyr te passou quando você foi escalado?

Flávio Tolezani: A composição do Vinicius começou lá atrás, desde que fui chamado. Eu, Maurinho, Lipe e Walcyr conversamos e o ponto de partida era que ele é um psicopata. Então muito material foi trazido pela direção. Toda minha pesquisa foi em cima disso: a psicopatia e personagens históricos, criminosos famosos. A maioria dos psicopatas que a gente tem conhecimento são assassinos, mas o comportamento é o mesmo. É uma coisa muito clara pra gente é que o psicopata tem um comportamento social comum, normal. Aparentemente é um cara normal, como qualquer outro. O ponto de partida, além de ser um psicopata, é como ele é no dia a dia: ninguém percebe o que ele é, o que ele faz. É tudo muito escondido, muito planejado por ele.

Qual foi a sua maior dificuldade para compor?

Foi fazer esse cara que é tão diferente de mim. E, por outro lado, isso é o maior prazer, o maior desafio para um ator é poder trabalhar e fuçar numa coisa completamente distante do que você é na vida real. Trabalhar isso nas cenas trazia uma carga. Não é fácil. Por mais que seja um personagem, por mais que não seja eu, algumas cenas mexeram muito. Tinha um desgaste físico nos finais das cenas.

Você já sabia sobre o fim trágico dele desde o início?

Não, não sabia. Não sei nem se estava nos planos do Walcyr. Mas a partir de certo momento da trama, percebi que não tinha outra possibilidade. Até o momento que o Maurinho veio falar comigo e a Bruna Bueno também, e confirmaram que era isso. Então, sim, isso foi me passado antes do texto chegar, mas eu já imaginava. Já era esperado isso por mim, sim, mas no começo isso não foi dito, não.

Como está sendo a repercussão nas ruas? As pessoas te xingam?

Não, por enquanto não tive nenhuma experiência assim. Acho que não vai acontecer. A repercussão é muito boa. Tenho recebido carinhos, elogios. Era uma preocupação e é ainda. Não só minha como da direção, da empresa. Isso pode acarretar algum tipo de reação nas pessoas, mas não tive nada disso. Está tudo muito tranquilo e bom, e estou muito feliz com o retorno.

Como você acha que os pedófilos devem ser condenados?

Eles têm que ser condenados e responder criminalmente a tudo que lhes cabe. Para mim, se não é o crime mais absurdo, que demandaria a maior pena de todos, é um dos mais. É tão inaceitável a atitude de um pedófilo que deveria, sim, ser a maior das penas. Então é isso, o que cabe a nossa instituição: cadeia. Queria que o Vinicius terminasse exatamente dessa forma, que acho que é para onde um pedófilo deve ir: ele tem que ser condenado, ser afastado da sociedade e tem que cumprir sua pena. Não vou entrar em na questão de como são nossos presídios, se eles realmente cumpririam a questão de devolver o cidadão pra sociedade. Independente da morte dele, que é uma coisa da dramaturgia, que também é uma justiça do sistema prisional. Eles têm a sua própria justiça lá dentro. Isso acontece na dramaturgia, acontece na vida real, mas não é o certo. Ele deveria cumprir sua pena, o Vinicius também. Mas, dramaturgicamente, é um final excelente para o Vinicius.