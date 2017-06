Irreverência no ar

00:00 · 10.06.2017 por Carol Kossling - Repórter

A segunda temporada demorou trinta dias para ser gravada. Depois disso, Fernanda ainda participa das edições e da criação das hashtags

Na segunda-feira (12), no Multishow, estreia a segunda temporada do programa "Vai Fernandinha", com a atriz e apresentadora Fernanda Souza. Além das entrevistas com diferentes personalidades, novos quadros e brincadeiras prometem esquentar esta fase que vai ao ar de segunda à sábado, na faixa das 22h30.

Em entrevista para o Zoeira, a atriz se diz animada com a temporada que traz convidados como Tatá Werneck, Adriane Galisteu, Anitta, Bruninho, Débora Nascimento, Eliana, Fafá de Belém, Gabriel Medina, Giovanna Ewbank, Giovanna Lancellotti, Joelma, os irmãos Kayky e Sthefany Brito, Larissa Manoela, Sophia Abrahão e Wanessa.

Sobre a seleção dos participantes Fernanda produz uma lista, assim como a produção do Multishow. "A gente bate os nomes em comum da seleção e checa as agendas. Ninguém escolhe sozinha", afirma. Na primeira temporada a apresentadora avalia que tinham mais amigos dela do que na atual.

Bastidores

Após a confirmação do nome, a produção faz uma pesquisa profunda sobre o convidado. "A pesquisa é extensa e também participo da elaboração das perguntas. Os temas e as brincadeiras são direcionados para cada um", revela Fernanda.

Ela costuma ser gentil e não fazer perguntas polêmicas. "Mas tento deixá-lo mais à vontade para revelar algo que nunca disse", diz. Entre as surpresas estão a Giovanna Ewbank ter falado pela primeira vez na televisão sobre a adoção. "Conversamos antes da gravação conversei, mas ela não respondeu se falaria. Deixei acontecer. Já Tatá (Werneck), quando terminou, disse que eu tinha levado todos os bens dela sem ela perceber. E Débora Nascimento fala de um assunto delicado da época que era modelo", antecipa.

Outra boa surpresa foi o programa com a Gretchen e a Tammy Miranda. "Foi emocionante", empolga-se.

Classificação

A apresentadora diz que o "Vai Fernandinha" não é um programa de comédia, mas que o vê pela vertente da diversão. "É um presente. É um programa com mais verdade e mais humanismo. Isso que eu sempre quis, gente de verdade e situações de verdade". O que ela realmente deseja é passar uma mensagem positiva para o telespectador.

Em relação a segunda temporada ela acredita estar sendo mais fácil, pois na primeira quando começaram as gravações o programa ainda não tinha um formato definido. "Mas tenho a pressão de manter o conteúdo legal. Foi uma responsabilidade boa", brinca a apresentadora que, pro enquanto, vai se dedicar apena ao programa e não tem nada previsto para novelas. A terceira temporada está confirmada, ainda sem data.

Em homenagem ao Dia dos Namorados, o episódio gravado que irá ao ar na estreia será com o casal Lexa e MC Guimê, que estão noivos e se casam ano que vem.