Irreverência artística

Abrindo a programação especial do férias no dragão - ceará em alta, realizado pelo centro dragão do mar de arte e cultura no mês de janeiro, a banda jonnata doll & os garotos solventes traz a conhecida musicalidade irreverente para o palco do anfiteatro.

O grupo prepara o lançamento do segundo álbum, intitulado "crocodilo" e lançado em novembro do ano passado. É a primeira vez que jonnata e os solventes se apresentam na capital cearense com o novo trabalho, após fazer a estreia oficial no circuito musical carioca.

"É um álbum bem diferente do primeiro porque é mais introspectivo. Minha música sempre foi autobiográfica. Quando eu não estava falando de uma experiência que eu tive, mesmo como observador, sempre no contexto urbano. Esse disco é muito romântico, eu fiz ele muito apaixonado", conta o vocalista jonnata doll, reforçando as referências ibéricas que teve durante o processo criativo do cd.

Morando atualmente em São Paulo, Jonnata conta que desde que chegou já foi apresentado a outros músicos que o integraram ao cenário paulistano. Também entrou em um projeto teatral do grupo Motosserra Perfumada, onde trabalhou como compositor e ator, além de ter se envolvido com projetos no cinema, como em "A Cidade Onde Envelheço", dirigido por Marília Rocha, que venceu o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2016.

"Para coroar esse processo, entrei na turnê de 30 anos como participação especial nos shows do Legião Urbana. Nisso conheci o Brasil e expandi o público dos Solventes. Também aprofundou minha parceria com o Dado, nós ficamos amigos e ele me ajuda nas músicas", conta.

Em "Crocodilo", Jonnata e os Solventes fazem parceria com Dado Villa-Lobos nas faixas "Swing de Fogo" e "Quem É Que Precisa?", além de trazer a presença de Fernando Catatau na canção "Cigano Solvente".

Depois do show em Fortaleza, Jonnata conta que lançará o álbum em Guarujá, em São Paulo, ainda em janeiro, e em março em Santo André. "Esse ano, como tudo na vida de um músico, é uma incógnita. Até agora deu tudo certo, em um ano difícil para o mundo, eu tive a sorte de estar ao lado do Legião, que conseguiu me manter e fazer as coisas. Mas eu optei por essa vida de risco mesmo", afirma.

A rotina em São Paulo já tem influenciado as próximas composições de Jonnata. "As músicas que eu estou compondo nesse momento já estão em outra vibe, voltou a coisa urbana que o 'Crocodilo'que meio que se distanciou", finaliza.