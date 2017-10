Intercâmbio de culturas

00:00 · 14.10.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

A sala de leitura recebe o nome "Patativa, Alencar, Queiroz e amigos" ( Foto: Esdras Guimarães )

Provocar sensações e aflorar sentimentos por meio das linhas, formas, cores e composições ou ainda despertar os visitantes para a possibilidade de um ambiente altamente funcional. Tudo isso sem deixar passarem despercebidas as relações com o Ceará e suas raízes. Esta é a ideia de 52 profissionais, entre arquitetos, designers e paisagistas, que expõem suas propostas em 36 ambientes que integram a 19ª edição da Casa Cor Ceará.

Um desses espaços pretende destacar e homenagear, em linhas retas, e objetos com leitura clara e limpa, a personalidade visionária do chanceler da Universidade de Fortaleza (Unifor), Airton José Vidal Queiroz. Na concepção do espaço "Praça Chanceler Airton Queiroz", as sempre contempladas pelo chanceler obras de arte, além da vegetação característica dos arredores dos blocos da Unifor arrematam a composição do ambiente.

O projeto, delegado à professora Maria Christina Bessa, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifor, foi desenvolvido em pouco mais de uma semana e contou com a participação de cinco alunos escolhidos por ela.

"Nós escolhemos cinco alunos que têm proximidade com o paisagismo. Procuramos traduzir os traços visionários e o raciocínio prático e direto do chanceler em uma linguagem limpa, com linhas retas que direcionam o olhar do visitante, com esculturas e um jardim que lembra o ambiente da Unifor", destaca a professora.

O conceito do espaço se alinha à temática nacional da Casa Cor 2017: foco no essencial. Os ambientes, internos e externo estarão dispostos em ampla área de visitação. São mais de 2.400m² de área construída e 5.300m² de área aberta, totalizando 7.700m² utilizados pelo evento. Nesta 19ª edição, a Casa Cor Ceará é realizada em imóvel na Rua Zuca Acioli, 505.

Funcionalidade

O "Quarto das Gêmeas" pode ser adaptado a partir do crescimento das crianças (Foto: Esdras Guimarães)

Também com foco no essencial, primando o aproveitamento dos espaços e do mobiliário, a arquiteta Ticiana Sanford criou um ambiente que se dispõe a acompanhar o crescimento do bebê, com cores infantis, mas que dá a possibilidade de transformação com poucas intervenções.

"Na verdade, isso partiu de uma observação minha em casa de clientes que investiam muito em um quarto de bebê e acabavam ficando frustrados por ser uma fase que passa rápido, então a gente tenta alertar para isso. Assim, desenvolvemos um quarto que não frustrasse os pais com um investimento que se perde logo", explica Ticiana.

O quarto alia a funcionalidade à cultura japonesa e traços regionais, já que o evento também é trabalhado em cima do tema regional "Descubra o Ceará". "Me inspirei em uma bebê cearense que tem descendência japonesa, filha de um casal de amigos, então inserimos essas referências como a grande onda, mas com o macramê nos bercinhos, mostrando que o artesanal é um trabalho delicado que enriquece a decoração", explica a arquiteta responsável pelo ambiente, criado para ser um quarto de gêmeos.

Apesar de ter sido criado para abrigar duas crianças, Ticiana detalha que pensou nas mudanças de personalidade ao longo do crescimento dos pequenos. "Trabalhamos com a possibilidade de divisão em dois banheiros, porque eles podem cada um ter um banheiro, é interessante", ressalta Ticiana Sanford.

Misto de referências

O Café foi construído para ressaltar a convivência e a descontração (Foto: Esdras Guimarães)

Apostando também na mescla entre culturas, a arquiteta Luce Galvão de Sá buscou, na trajetória do café no mundo, inspiração para criar uma cafeteria agradável e aconchegante. Ela detalha que, desde o início da concepção do espaço, queria um ambiente carregado de história.

"Pesquisei a história do café e descobri que as primeiras surgiram na Turquia. Como a religião não permitia o consumo de álcool, eles passavam horas e horas nos cafés, então o café era consumido de forma diferente", explica.

"Eu achei essa história muito bacana e quis fazer essa ligação, unindo a cultura oriental com o regional", diz Luce, que utilizou, na composição do ambiente, cores encontradas nas cavernas da Capadócia e nas dunas cearenses. "A cor é uma mistura de vários prédios, cavernas e da terra batida do nosso sertão", diz.

Além disso, ela conta que manteve a cor da parede e do teto iguais, lembrando das casas do Interior do Ceará, nas quais "o chão é da mesma cor da parede", e incluiu os combogós.

"No Interior, o barro que faz o chão, faz a parede, faz a panela", diz.

Mistério

Com concreto em evidência, a abundância de tons escuros em pedras, estuco, plantas (como a babosa) e livros espalhados criam um ar de mistério no ambiente criado pelo designer Ramiro Mendes. A proposta é um espaço no qual seja possível perder-se e reencontrar-se repetidamente em um local onde o tempo não passa.

Além desses elementos, o ambiente, que tem como referências histórias como a de Alice no País das Maravilhas e Branca de Neve, promete surpresas aos visitantes escondidas em uma das 350 gavetas existentes no local. "A proposta é passar algo mais lúdico, mais ligado à contemplação em um espaço no qual as pessoas parem para refletir um pouco sobre as suas vidas", detalha.

Homenagens

A Praça Chanceler Airton Queiroz é uma homenagem promovida na Casa Cor (Foto: Esdras Guimarães)

Neste ano, os arquitetos da Casa Cor Ceará vão homenagear grandes nomes ligados à cultura e ao design por meio de espaços. Dois ambientes foram criados para Francisco Silveira, fundador da Granos, homenageado pela arquiteta Susana Clark Fiuza com a Varanda Perla, e para Max Perlingeiro, responsável por incentivar e produzir ações culturais que desenvolveram o cenário das artes plásticas no Ceará, há mais de 20 anos.