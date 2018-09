Ideias que inspiram

00:00 · 19.09.2018

Sávio Freire, 27 anos, investiu em um salão de beleza que alia venda de produtos e disponibilização de serviços ( Fotos: Rodrigo Gadelha ) Raquel e Larissa Praxedes são as irmãs que tomam conta da Elabore, loja colaborativa em Fortaleza

O empreendedorismo e inovação são os focos do Menos30 Fest, evento da Rede Globo que acontece neste sábado (22), na Universidade de Fortaleza (Unifor), e reúne nomes que fizeram casos de sucesso antes dos 30 anos, além de propor uma reflexão sobre o atual mercado brasileiro.

No local serão ofertadas mesas, palestras e oficinas práticas para o público interessado pelo assunto e para aqueles que querem descobrir mais sobre histórias de pessoas que atuam nos mais diversos segmentos no País.

A cearense Larissa Praxedes, inclusive, é um dos nomes que sobe ao palco do evento para falar das tendências na economia colaborativa, ramo que adentrou junto com a irmã, Raquel Praxedes, para montar a loja Elabore, que segue essa linha.

"Sempre tive vontade de empreender, mesmo sem ter ninguém da família empreendedor ou empresário. Me acho uma dessas pessoas curiosas sobre como as coisas funcionam e quando criança eu costumava vender coisas no meu prédio, como bombons e chocolates", comenta ela sobre o início de tudo.

A jovem conta que a ideia de montar o próprio negócio veio em 2013, logo após entrar em um curso no Sebrae. A partir daí, junto de uma amiga, ela começou a refletir sobre a dificuldade de encontrar os pequenos produtores nas grandes lojas da Capital. "Nós sempre tínhamos que esperar uma feira ou então precisávamos marcar em algum lugar para poder ver os produtos, o que era bastante desconfortável, pois tinha que conciliar meu tempo com o do produtor e nem sempre acontecia", e assim ela conta que acabou vendo uma necessidade no mercado local.

Estudos

Mas, montar um negócio do nada não é uma tarefa tão simples assim. Segundo Larissa, os momentos que antecederam o trabalho que realiza hoje foram de muito estudo.

"Eu nunca tinha montado um empresa física com CNPJ, então tive que estudar bastante. O ano de 2013 foi todo voltado para estudos de como montar e gerir uma empresa, sobre mercado colaborativo também. Quando fomos falar com nosso contador e nosso advogado eles não faziam ideia do que era uma loja colaborativa e montamos uma apresentação para explicar o conceito e saber se era viável", conta.

Mais discussões

Outro convidado do evento é Joaquim Melo, um dos participantes do Banco Palmas e um dos mobilizadores do trabalho de empreendedorismo realizado atualmente com mulheres do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

Para ele, é importante que se fale de iniciativas como esta, que mudam a percepção de negócio. "É um evento para quem está buscando luzes e também pra quem já está quase deixando sua luz própria apagar. Portanto, é um espaço fundamental para animar e trazer de volta a autoestima, principalmente de jovens", diz.

Inovações

Sávio Freire também é nome confirmado para contar sua experiência com "N&S Salão e Cosméticos". Aplicando um modelo americano de unir a venda de cosméticos à disponibilização de serviços de beleza, o jovem decidiu investir no negócio quando percebeu uma mudança nesse mercado no mundo. "Houve um crescimento acelerado no consumo de cosméticos, devido a esse crescimento começaram a surgir muitas lojas para atender essa demanda. Foi então que tivemos a ideia de entrar no segmento, porém iríamos nos diferenciar no atendimento com diagnóstico capilar com profissionais e com a disponibilidade de alguns serviços", explica.

Funcionando desde fevereiro de 2015, o empresário conta que as principais dificuldades enfrentadas para abrir o negócio foi em relação à parte burocrática. "São altos tributos e taxas para abrir e manter a empresa, além da dificuldade do acesso ao crédito, principalmente pra mim que tinha apenas 21 anos de idade na época, então a credibilidade era mínima", relembra o jovem, hoje com 27 anos.

Sávio salienta a importância de trazer um evento com a temática para Fortaleza. Para ele, é uma maneira de investir nas pessoas de outras regiões do país.

"O Ceará dispõe de grandes empresas e empreendedores de diversos segmentos, na maioria das vezes, aqui no Brasil, os olhos para empreender estão voltados para Sul/Sudeste, porém o Nordeste tem mostrado que várias descobertas e inovações estão nascendo aqui e sendo levada para o Brasil e o mundo", conclui Sávio.

O administrador pontua ainda que atualmente a realidade para quem quer começar é diferente de quando foi a vez dele. Há investimento por parte das universidades, de instituições financeiras e grupos de investimento.

"Não é uma receita de bolo. Estudar, criar e executar... Óbvio que existem grandes dificuldades no trajeto. Mas, nós temos a responsabilidade e o dever de buscarmos melhorar nosso meio econômico e social", argumenta.

O evento

Reunindo uma série de pessoas que alcançaram sucesso no meio empreendedor antes dos trinta, o Menos30 Fest deve discutir questões como as tecnologias, a abundância de recursos e, ainda assim, de como ainda existem abismos sociais em todo o mundo.

Na programação, as palestras devem se debruçar em questões como os fracassos por trás dos sucessos, além de abordar tópicos para auxiliar na criação de novos empreendimentos.

Mais informações

Menos30 Fest

Sábado (22), de 9h às 21h, na Universidade de Fortaleza - Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3000)