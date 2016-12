Humor de mãe

00:00 · 22.12.2016 por Diego Benevides - Repórter

Paulo Gustavo retorna ao papel de mãe protetora Dona Hermínia Os filhos Juliano, Marcelina e Garib ( Foto: Páprica Fotografia )

Depois do sucesso de bilheteria de "Minha Mãe é uma Peça - O Filme", lançado em 2013, o comediante Paulo Gustavo estrela a sequência da aventura familiar de Dona Hermínia e seus filhos.

Dessa vez, a protagonista já é uma conceituada apresentadora de televisão e divide o seu tempo com os conflitos familiares cotidianos. Enquanto espera a irmã que mora no exterior chegar ao Brasil, Dona Hermínia vai enfrentar a emancipação dos filhos Juliano, interpretado por Rodrigo Randolfo, e Marcelina, papel de Mariana Xavier.

A mãe protetora agora precisa perceber que os filhos cresceram e querem trilhar os seus próprios rumos, mas não vai ser fácil se adaptar. Com muito humor, diálogos rápidos e situações tragicômicas, Dona Hermínia continua um personagem afetuoso e hilário.

Continuação

Segundo Paulo Gustavo, "Minha Mãe é uma Peça 2" demorou para ser feito porque ele se interessava em fazer algo divertido e sem pressa.

"Eu não queria fazer uma coisa rápida que viesse só porque o primeiro fez um sucesso. Eu tinha outros projetos na frente, como a gravação do 'Vai Que Cola', a quinta temporada de '220 Volts', o filme do 'Vai Que Cola', eu tinha minha peça nova que eu tinha que parar para escrever, e juntando também o tempo para a vida pessoal, para a família, viagens e descanso, acabou que quando piscou o olho passaram esses anos todos", diz.

O roteiro de "Minha Mãe é uma Peça 2" foi escrito ano passado, mas as gravações só aconteceram em maio desse ano. A obra continua homenageando sua mãe, Dona Dea, ainda que ela, na vida real, não tenha sentido muito a ausência dos filhos.

"Depois que eu comecei a fazer cinema, teatro e televisão tudo junto, tive que voltar a morar no Rio e minha irmã voltou para casa (em Niterói). Agora eu moro de vez no Rio porque eu casei e minha irmã está com minha mãe. A gente meio que se revezou e acabou que minha mãe não viveu o ninho vazio, mas certamente ela serviu de inspiração", conta.

Paulo Gustavo conta que no cinema o espaço para a improvisação é mais reduzido. "Eu gosto de improvisar antes de gravar, então se uma coisa pinta na hora, a gente inclui na cena. Mas não é uma coisa que a gente fica gravando e improvisando até porque tem outros atores envolvidos e nem todo mundo gosta de improvisar, então temos que cumprir o texto, a deixa do ator, senão bagunça a cena. O cinema é mais certinho porque temos um compromisso de interpretar para câmera, diferente do teatro que é mais solto e mais livre", diz.

Futuro

Além do novo filme, Paulo Gustavo vai retornar em 2017 com a montagem original de "Minha Mãe é uma Peça" no teatro, uma nova oportunidade para ver o começo da história.

"Estou ansioso por isso e o público também. Estou remontando porque todo mundo pede. Tem uma nova geração do 'Vai Que Cola' que não assistiu e que é louca para ver, então ano que vem se Deus quiser eu estou nos palcos do Brasil", conta.

Apaixonado pela comédia, Paulo não descarta fazer trabalhos dramáticos no futuro.

"Eu vou fazer, mas só no dia que eu achar que eu devo fazer. Acho que não me cobro muito isso. Adoro ser comediante, tenho orgulho de ser humorista, da carreira que eu estou construindo. Eu fico muito à vontade fazendo comédia. Ainda não tem nenhuma historia ou texto (de drama) que tenha me despertado a vontade de contar, mas quando tiver, eu vou contar com certeza. Acredito que minha imagem é muito forte da comédia, mas acho que isso não me impede de fazer outras coisas. Acho que pode dar super certo. É desafiador, é curioso. Se um dia pintar um texto legal, a gente faz!", finaliza o ator.