Humor afiado

00:00 · 07.04.2017

Monica Iozzi é a mocinha de "Vade Retro"

Dando início a mais um capítulo da eterna e cômica luta do bem contra o mal, a nova série "Vade Retro" apresenta, de um lado, Celeste (Monica Iozzi), uma doce e ingênua advogada, e, do outro, Abel Zebu (Tony Ramos), um empresário milionário, misterioso e sem escrúpulos.

Ele, com segundas e terceiras intenções, vai fazer de tudo para corromper a moça e usá-la em seus negócios escusos - alguns até de outro mundo. Ela, sem saber ao certo onde está se metendo, tenta resistir aos encantos e ao poder desse homem, ao mesmo tempo em que sente-se atraída pelo que ele oferece.

Em meio a tudo isso, num clima envolto por uma estética irônica e um sarcástico tom de humor, os autores Alexandre Machado e Fernanda Young marcam sua volta à televisão aberta com uma comédia diabólica, que levanta questões éticas.

Produção

Para dar início aos trabalhos de construção de "Vade Retro", os processos de pesquisa foram intensos. A história acontece em uma cidade que tem características muito semelhantes a São Paulo. Dos quadrinhos e da sétima arte, o diretor artístico Mauro Mendonça Filho enxergou em Gotham City, onde vive o super-herói Batman, uma referência para a construção de uma cidade que não existe.

"Vamos ver São Paulo assim como acontece com Gotham City: é um lugar que gente acha que é Nova York, mas não é e vamos embarcar nessa fantasia. Brincamos um pouco com o que vem do Stanley Kubrick, e com referências de São Paulo, como o Conjunto Nacional", comenta Mauro.

Aliado a isso, soma-se um trabalho de computação gráfica para criar uma atmosfera sombria e fantástica. O prédio onde Abel trabalha, por exemplo, ganhará uma cúpula mais alta, para dar imponência ao local, assim como sua mansão e sua casa de campo.

A famosa expressão "o tempo fechou" é levada ao pé da letra quando o céu da cidade se transforma de uma hora para a outra.

Visual

As equipes de caracterização e figurino também realizaram intensa pesquisa para compor a aparência de cada personagem.

O figurino também se baseou na realidade contemporânea, mas com toques de fantasia. Por isso, a equipe de Verônica Julian buscou referências em diversos momentos do cinema para dar o tom dos personagens e criou as composições em cima de cada tipo de cinema.

Produção cria estética diabólica em comédia

"Abel representa o cinema italiano, aquele bon vivant, lembrando o Marcello Mastroianni, que é um ícone de estilo e elegância. Já a Celeste traz uma atmosfera mais francesa, lembrando traços delicados de Anna Karina, a musa de Jean-Luc Godard, e nouvelle vague", define a figurinista do programa.