Horóscopo: vida social em alta

O fato de a Lua estar em Aquário favorece bastante a vida social de um modo geral e as relações de amizade em particular. Frequentar clubes ou associações e participar ativamente de tudo o que se passa em nosso bairro e cidade são ótimas pedidas, mesmo porque a influência desse signo nos torna mais conscientes e solidários, capazes de exercer nossa cidadania com maior consciência, garra e entusiasmo. A passagem da Lua por Aquário, o signo da Nova Era, nos torna mais avançados e progressistas, pois volta nossa mente para o futuro. Esse trânsito anuncia uma ótima fase para nos libertarmos de antigos preconceitos e condicionamentos, que nos impedem de crescer emocionalmente e de agir com espontaneidade. O momento também é excelente para a gente fazer planos e estabelecer as metas que deseja atingir. Mas convém que se mantenha os pés bem firmes na terra, pois o idealismo cego é contraproducente,

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Hoje e amanhã a Lua volta sua atenção para o futuro. Ela anuncia dois dias ótimos para você fazer seus planos e estabelecer as metas que deseja atingir. Mas conserve o senso prático e evite envolver-se em empreendimentos utópicos. DICA: você está em condições de libertar-se de velhos condicionamentos e preconceitos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Durante estes dias, a passagem da Lua pelo ponto culminante do seu céu natal anuncia um período excelente para você concentrar-se na carreira e agir de modo a progredir naquilo que faz. DICA: você atravessa um bom momento para criar novas bases e estruturas e pode até mesmo concretizar antigas ambições, portanto vá fundo!

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Seu Sol natal harmoniza-se com a Lua, que lhe ajuda a abrir novos e interessantes caminhos. Aproveite para expandir-se e alargar seu campo de ação. Até mesmo sua visão de mundo tende a ampliar-se. Sua curiosidade e seu interesse por tudo estão em alta. DICA: atividades intelectuais, como ler, estudar e informar-se, estão muito favorecidas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Nestes dias a Lua reforça sua necessidade de mudança e renovação. Ela estimula você a desligar-se daquilo que já era e a criar espaço para que coisas novas aconteçam em sua via. Você anda mais perspicaz e penetrante. DICA: a Lua lhe ajuda a ver através da aparência das coisas, o que evita muita perda de tempo e energia.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O trânsito da Lua pelo signo complementar ao seu assinala uma fase em que é ainda mais fácil aliar-se aos outros em torno de projetos e metas comuns. Sua capacidade de compreender os outros está em alta e isso facilita bastante suas relações pessoais. DICA: você está em condições de entender que de fato a união faz a força.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Hoje e amanhã sua capacidade de trabalho e seu interesse pelas questões concretas estão reforçados pela Lua, que torna estes dias especialmente produtivos. Você tende a executar suas tarefas com maior garra e objetividade e os bons resultados não se farão esperar. DICA: não se apegue a detalhes nem exija demais dos outros.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

No que depender da Lua estes dias são muitíssimo favoráveis para você, sob todos os pontos de vista. Seu poder vital e criativo está em alta e você pode revelar suas verdadeiras potencialidades. Nosso satélite lhe torna muito mais firme e confiante e estimula você a atuar com maior determinação. DICA: o momento é propício aos encontros.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Durante estes dias a Lua ativa seu signo de concepção e faz com que sua necessidade de sossego, intimidade e aconchego esteja em alta. Assim, não se exija demais e esteja de olho em seus limites, para não se estressar. DICA: aproveite esets dias para reavaliar o passado e procure aprender com velhos erros, para não repetí-los.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

As atividades culturais e intelectuais estão bastante favorecidas, graças à Lua, que ativa sua mente e acentua sua capacidade de aprendizado. Ler, estudar, informar-se e atualizar-se serão ótimas pedidas. DICA: estes dias também são ideais para você fazer contatos, dar telefonemas, enviar emails e colocar sua correspondência em dia.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nestes dias a Lua magnetiza seu setor material e lhe dá boa cabeça para lidar com as coisas práticas. Sua capacidade de concretização está em alta e você pode realizar seus projetos com bastante eficiência. Aproveite inclusive conquistar uma situação financeira mais confortável. DICA: modere-se à mesa e mantenha a linha.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Hoje e amanhã a Lua faz sua visita mensal a seu signo, por isso esses dias são de intensa vitalização para você, que pode concentrar-se melhor em si e dar um poderoso impulso em tudo o que lhe interessa. DICA: sua imaginação e sensibilidade estão em alta, assim como seu romantismo, o que torna os momentos a dois muito especiais.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A Lua magnetiza o signo anterior ao seu e torna seu organismo ainda mais vulnerável a desgastes e desequilíbrios, portanto evite-os e poupe-se ao máximo. Ao mesmo tempo, convém que você desacelere o ritmo e respeite seus limites. Procure alternar os períodos de esforço com outros de descanso. DICA: a prática da meditação lhe ajuda a relaxar.