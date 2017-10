Horóscopo: Vênus facilita os amores

00:00 · 14.10.2017

Às 7h12 desta manhã o planeta do amor, Vênus, ingressa em seu próprio domicílio zodiacal, o signo de Libra. Nele, esse planeta inaugura um período ainda mais favorável aos romances e encontros. Vênus em Libra reforça nosso lado mais afetuoso e demonstrativo e nos dá condições de passar bons momentos com quem a gente mais gosta. Podemos nos mostrar mais conciliadores e buscar um maior equilíbrio em nossos relacionamentos pessoais e afetivos. O Sol e Mercúrio também estão em Libra, por isso a influência que esse signo exerce sobre nós nesta fase é bastante intensa e poderosa. Nossa necessidade de compartilhar as coisas está em alta. É como se nada tivesse graça se não for usufruído junto com as outras pessoas. Nosso lado altruísta está em alta e pode provocar a sensação de que é impossível a gente ficar totalmente bem quando há pessoas sofrendo, em qualquer nível ou lugar deste nosso planeta.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

De hoje em diante Vênus transita pelo signo oposto ao seu, onde torna seus contatos com todos mais equilibrados, gratificantes e harmoniosos. Você tende a exercer seu lado mais dedicado aos outros e pode aliar-se às outras pessoas em torno de interesses comuns. Dica: sua necessidade de contato está acentuada.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

A partir de hoje seu planeta Vênus passa a ocupar sua casa do serviço, por isso lhe dá ótimas condições de projetar-se naquilo que faz e de executar suas tarefas com eficiência e boa-vontade. Os cuidados com a saúde serão muito produtivos. Dica: seja especialmente maleável e tolerante com quem você mais gosta.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

O ingresso de Vênus em sua casa da paixão faz com que os assuntos do coração entrem em uma fase particularmente propícia. Você pode estar mais ardente e se está só conta com ótimas chances de conhecer alguém muito especial e até apaixonar-se. Dica: as atividades de lazer estão particularmente beneficiadas.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

De agora em diante Vênus ativa seu setor doméstico, onde promove a paz e anuncia uma fase ótima para você instalar-se melhor e mais confortavelmente. O período é excelente para você tornar sua casa ainda mais bonita, gostosa e aconchegante para sua família. Dica: os negócios com terras ou imóveis estão beneficiados.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Nas próximas semanas sua capacidade de comunicar-se está reforçada, graças a Vênus. Esse planeta estimula seu lado mais cortês e lhe ajuda a relacionar-se de modo harmonioso com todos a sua volta. Aproveite para você fazer contatos, dar telefonemas e estar com as pessoas. Dica: você tende a verbalizar melhor o que sente.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Nesta manhã Vênus passa a ativar seu setor material, por isso acentua sua capacidade de realização e lhe dá condições de sair-se particularmente bem em tudo o que exija bom senso, eficiência e capacidade de realizar. Dica: acautele-se contra comportamentos possessivos demais no terreno sentimental.

Libra (23 set. a 22 out.)

Seu planeta regente, Vênus, inicia às 7h12 desta manhã o trânsito que anualmente faz sobre seu signo e inaugura uma fase especialmente romântica para você. Os assuntos do coração tendem a ir de vento em popa e os cuidados com o visual serão particularmente bem sucedidos. Dica: sua necessidade de amar está em alta.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Vênus passa a transitar pelo signo anterior ao seu e assinala uma fase em que você deve ser o mais realista possível, especialmente nos assuntos amorosos e financeiros. Não se iluda nem alimente expectativas exageradas em relação aos outros, para não se decepcionar. Dica: não se envolva em negócios nebulosos.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Hoje Vênus ingressa em seu setor das amizades e possibilita que de agora em diante haja um clima de maior entendimento e camaradagem a dois. Há boas chances de que uma relação de amizade se transforme em algo mais sério e profundo. Dica: não idealize demais as pessoas e cultive o saudável hábito aceitá-las como são.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Agora é Vênus que também passa a transitar pelo ponto culminante de seu céu natal, onde acentua seu carisma pessoal e lhe dá condições de brilhar e projetar-se em suas atividades. O sucesso e a realização estão mais do que nunca a seu alcance. Dica: esteja alerta para não descuidar-se de suas necessidades íntimas e afetivas.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

As românticas vibrações de Vênus passam a atingir harmoniosamente seu signo, por isso dinamizam sua vida sentimental e prometem momentos muitíssimo estimulantes. As viagens a dois serão gratificantes e estão particularmente beneficiadas. Dica: evite a franqueza excessiva e tenha tato com quem você ama.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

A nova posição de Vênus lhe torna muito mais consciente de seus sentimentos e lhe dá condições de agir de modo coerente com eles. Você anda ainda mais sensual e pode expor com clareza suas necessidades. Dica: seja prudente nos negócios e finanças e mais do que nunca prefira o pouco certo ao muito duvidoso.