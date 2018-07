Horóscopo: vênus em Virgem

00:00 · 10.07.2018

Às 23h33 de ontem o planeta do amor, Vênus, ingressou em Virgem, signo feminino e mutável de terra, no qual nos torna bem mais realistas nos assuntos do coração. Nosso senso crítico no que se refere às questões amorosas está em alta. Mas exatamente por isso convém a gente se precaver para não agir de modo implicante em relação à pessoa amada nem ser excessivamente exigente. O lado bom desse trânsito de Vênus por Virgem é que ele nos torna bem mais seletivos no amor, mas convém não sermos perfeccionistas demais. As próximas semanas são propícias para a gente analisar objetivamente nossos sentimentos e nossa vida afetiva de um modo geral. Assim, podemos perceber qual é o melhor modo de aprimorar nossa atuação nessa área, mesmo porque a influência de Virgem reforça nosso desejo de excelência. A passagem de Vênus por Virgem também favorece as questões concretas, acentua nosso espírito prático e aumenta nosso interesse pelo trabalho.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A passagem de Vênus por Virgem inaugura um período excelente para você concentrar-se no serviço e nas coisas práticas de um modo geral. Aproveite para organizar-se e coloque tudo seu em dia. Seu desejo de ser útil aos outros está acentuado. DICA: seja tolerante e não exija demais exatamente de quem você mais gosta.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Seu planeta regente, Vênus, ingressou em Virgem, sua casa da alegria e da vitalidade, onde lhe promete a uma fase muito agradável, divertida e estimulante. Nessa posição, Vênus lhe estimula a agir de modo mais determinado e favorece suas iniciativas. DICA: os amores entram em uma fase muito gratificante.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Seu setor doméstico a partir de agora está magnetizado por Vênus. Esse planeta anuncia um ótimo período para você ficar mais em casa e alternar as horas de badalação com outras sossego. DICA: os períodos de isolamento e intimidade prometem ser muito agradáveis e irão contribuir para que haja mais união a dois.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

A nova posição de Vênus estimula seu lado diplomático e lhe dá condições de entender-se bem com todos. Vênus torna as próximas semanas ideais para você fazer novos contatos, dar telefonemas e dedicar-se a tudo o que exija capacidade de comunicação. DICA: o entendimento no terreno afetivo tende a ser ótimo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O planeta Vênus já começou a magnetizar seu setor material, onde facilita os assuntos concretos e lhe ajuda a sair-se especialmente bem nos negócios e finanças. Você pode ter boas ideias no sentido de executar seus projetos e estará em condições de incrementar seus ganhos. DICA: evite a possessividade.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Vênus iniciou às 23h33 de ontem a visita que todo ano faz a seu signo e inaugura uma fase excelente para os romances e encontros. Sua sensibilidade e afetividade naturais estão em alta, assim como seu desejo de dar e receber amor. DICA: você tende a demonstrar mais espontaneamente seus sentimentos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

De agora em diante seu planeta Vênus transita pelo signo anterior ao seu, por isso aconselha você a não se iludir nem construir fantasias sentimentais escapistas. Não espere demais dos outros, para não sofrer nem se decepcionar. DICA: isolar-se com quem você ama dará maior profundidade à relação de vocês.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Graças ao trânsito de Vênus por Virgem você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais aberta, solidária e dedicada aos amigos. Esse planeta lhe torna mais fraternal e cria um clima de entendimento e companheirismo no terreno amoroso. DICA: não idealize demais a pessoa amada e procure aceitá-la como ela é.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

A partir de agora Vênus transita pelo ponto mais elevado de seu céu natal. Assim, coloca você em evidência e faz com que o sucesso, a nível social e profissional, esteja ainda mais a seu alcance. Sua capacidade de realização está em alta. DICA: não se descuide de sua vida amorosa nem de quem você realmente gosta.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

As românticas vibrações de Vênus passam a atingir harmoniosamente seu signo e fazem com que seu coração esteja particularmente vulnerável às românticas flechadas de Cupido. DICA: as viagens lhe proporcionarão excelentes oportunidades de conhecer pessoas interessantes e estabelecer ótimos contatos com elas.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

A passagem de Vênus por Virgem anuncia várias semanas bastante favoráveis para você analisar-se profundamente e conscientizar-se de seus sentimentos mais profundos. Exatamente por isso você poderá agir de modo mais coerente com eles. DICA: desabafar e trocar confidências com a pessoa amada unirá vocês.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Vênus transita agora pelo signo oposto ao seu, onde acentua sua necessidade de amar. Esse planeta faz com que você se relacione de modo muito mais harmonioso com todos, principalmente com quem você ama. DICA: você tende a interessar-se mais pelos outros, mas não se anule em função de ninguém.