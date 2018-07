Horóscopo: Vênus dá o tom

00:00 · 17.07.2018

Além de formar ótimos aspectos com Urano e Saturno, o planeta do amor, Vênus, também vibra em sintonia harmoniosa com Júpiter. O astral está bastante elevado e podemos vivenciar mais plenamente o lado positivo da realidade. Ao invés de reclamar ou criticar, a gente está em condições de valorizar e agradecer por tudo de bom que acontece e desse modo possibilita que esse bem se amplie, cresça ainda mais. Essa influência benéfica de Vênus e Júpiter, que acham-se respectivamente em Virgem e Escorpião, nos torna mais amorosos, otimistas, confiantes e entusiasmados e inclina a atitudes abertas e generosas em relação aos outros. Todos os processos de renovação, crescimento e expansão estão beneficiados por esses planetas. Eles favorecem os romances e atividades práticas e fazem com que a gente tenha êxito em tudo o que exija eficiência, dedicação e objetividade. Para completar, as emanações de Júpiter em Escorpião nos tornam perspicazes.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O planeta Vênus está em harmonia com Júpiter, que fortalece você interiormente. Esses astros fazem com que estes dias sejam excelente para você libertar-se de antigos hábitos, que só servem para travar sua vida. DICA: os processos de renovação íntima andam acelerados e você pode romper com tudo o que já era.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O ótimo contato de seu planeta Vênus com Júpiter possibilita que você sinta-se muito mais feliz e de bem com a vida. Vênus lhe estimula a dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. DICA: os assuntos sentimentais estão muito favorecidos e você está em condições de demonstrar plenamente aquilo que sente.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Durante estes dias Vênus e Júpiter vibram harmoniosamente, acentuam sua necessidade de sossego e intimidade e fazem com que sua força psíquica esteja em alta. DICA: exatamente por isso é essencial que você alimente apenas pensamentos positivos e conscientize-se de que suas imagens mentais tendem a realizar-se.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O planeta Júpiter, que está em harmonia com seu signo, capta também as ótimas vibrações de Vênus. Esses astros vitalizam você, acentuam sua lado confiante e criativo e lhe tornam capaz de distanciar-se de velhas ideias e pontos de vista. DICA: você tende compreender ainda melhor as questões filosóficas e religiosas.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O aspecto harmonioso envolvendo Vênus e Júpiter torna estes dias particularmente produtivos para você, que pode sair-se hiper-bem nos assuntos concretos e executar tudo bem com maior garra e facilidade. DICA: nesta fase a Lua aumenta sua capacidade de realização e lhe ajuda a colocar suas ideias em prática.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O contato benéfico que Vênus, em seu signo, estabelece com Júpiter faz com que você esteja com a corta toda, com muito pique para afirmar-se e fazer valer sua vontade. Mas não exagere, esteja alerta contra atitudes autoritárias e procure ser flexível. DICA: você anda mais quente, capaz de expressar seu afeto.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Como seu regente Vênus, em seu setor espiritual, e Júpiter vibram beneficamente, sua necessidade de elevação e transcendência está em alta. Os momentos de interiorização e reflexão prometem ser bastante fecundos. DICA: Júpiter lhe enche de disposição para as tarefas práticas e lhe ajuda a organizar-se melhor.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Durante estes dias Vênus está em harmonia com Júpiter, que ocupa seu signo, por isso dinamiza agradavelmente sua vida amorosa. Esses astros lhe transmitem uma dose extra de energia e fazem com que você esteja com garra para agir, tomar decisões e iniciativas. DICA: seu charme e sua autoconfiança estão em alta.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Graças a Júpiter e Vênus você anda com ótima cabeça para dedicar-se a suas atividades e colocar as coisas em dia no ambiente profissional. Seu espírito prático está marcante e você pode solucionar tudo com especial rapizez e eficiência. DICA: aproveite para purificar-se através de uma dieta saudável e natural.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O excelente aspecto de Vênus com Júpiter assinala uma fase em que você pode contar com muito apoio e proteção, especialmente dos amigos e de pessoas influentes. Seu espírito de solidariedade está acentuado e você anda com a mente totalmente concentrada em ideais bastante nobres e elevados. DICA: seja realista!

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Você tende a projetar-se em seu círculo social e familiar. Isso por que Vênus e Júpiter acentuam bastante seu carisma pessoal. Esses planetas fazem com que você brilhe e exerça certa autoridade natural sobre as outras pessoas. DICA: a fase é boa para você realizar-se profissionalmente e de colocar tudo em dia nessa área.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Vênus está no signo complementar ao seu e vibra harmoniosamente para Júpiter. Assim, assinala uma fase em que você tende a mostrar-se uma pessoa ainda mais altruísta, generosa e dedicada aos outros. DICA: você tende a interagir melhor com as outras pessoas e assim as associações e parcerias tendem a funcionar bem.