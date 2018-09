Horóscopo: Sol inaugura a Primavera

00:00 · 22.09.2018

Praticamente conjuntos, Mercúrio e o Sol iniciam seu trânsito por Libra. De nosso ponto de vista terrestre, hoje o Sol cruza a linha do Equador e inaugura a Primavera no Hemisfério Sul. Às 03h41 Mercúrio entrou em Libra e às 22h55 o Sol faz o mesmo. A passagem destes astros por esse signo dá início a um novo ciclo, excelente para a uniões, associações e parcerias. Regido por Vênus, a deusa do amor, Libra nos torna mais sociáveis e desejosos de compartilhar as coisas. Aliás, cooperar, colaborar, unir, compartilhar e pensar no "outro" são algumas ações que definem esse signo. Sob sua influência a gente pode até se anular em função dos outros. Libra nos inclina a medir demais os prós e os contras das coisas e isso pode nos travar e levar à imobilidade. É hora de lembrar que "mais vale uma má escolha do que a eterna dúvida". Na "má escolha" você pode se arrepender e retomar o caminho certo. Na "eterna dúvida" você nem sai do lugar.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

De hoje em diante Mercúrio e o Sol transitam pelo signo oposto ao seu, por isso dinamizam suas relações pessoais e fazem com que você compreenda melhor os outros. Sua capacidade de colaboração está em alta, porém não se anule. DICA: você tende a relacionar-se de modo bem mais harmonioso e equilibrado.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A passagem do Sol e Mercúrio sobre seu setor da saúde inaugura uma fase excelente para todos os cuidados com o organismo. As dietas purificadoras serão bem-sucedidas, portanto vá fundo nelas. DICA: esses astros também acentuam seu entusiasmo pelo trabalho e lhe dão condições de aprimorar seu desempenho.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Graças ao Sol e Mercúrio as próximas semanas serão excelentes para você, que está mais vital e pode dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. Até mesmo sua capacidade de afirmação está em alta, permitindo-lhe agir de modo confiante. DICA: há grandes chances de você receber uma poderosa flechada de Cupido.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

A partir de agora Mercúrio e o Sol ativam seu signo de concepção e tornam as próximas semanas ideais para você concentrar-se nos assuntos domésticos e exercer plenamente seu lado "família". DICA: sua necessidade de sossego e aconchego tende a aumentar sensivelmente e você apreciará melhor as horas íntimas.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Tudo o que exija inteligência e lucidez mental está especialmente favorecido a partir de hoje, pois Mercúrio e o Sol já estão em Libra e dão a maior força às atividades intelectuais. O período é ideal para você informar-se, atualizar-se ou até iniciar algum curso. DICA: será mais fácil comunicar-se e entender-se com todos.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Seu poder de realização a partir de agora está reforçado pelo Sol e Mercúrio, que anunciam um período muitíssimo produtivo, sob todos os aspectos. Aproveite para colocar tudo seu em dia e também para reforçar sua conta bancária. DICA: seu espírito prático está em alta e lhe dá condições de fazer bons negócios.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Às 22h55 o Sol inicia a visita que anualmente faz a seu signo. Juntamente com Mercúrio, ele promete um período de intensa energização para você, em especial a partir de seu aniversário. Parabéns! Entre com o pé direito na nova idade! DICA: mantenha seus canais receptores bem abertos e deixe-se energizar plenamente.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O trânsito do Sol e Mercúrio sobre seu setor espiritual anuncia uma fase em que você deve poupar-se ao máximo e dar maior atenção a sua necessidade de elevação e transcendência. Durante as próximas semanas sua fé estará muito mais potente, portanto pense positivo. DICA: meditar será relaxante e restaurador.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

As relações de amizade estão dinamizadas, graças a Mercúrio e ao Sol, que tornam esta fase ótima para você fazer contatos novos e ampliar seu círculo social. Você pode contar com a ajuda de pessoas influentes. DICA: nessa posição, Mercúrio e o Sol lhe estimulam a participar mais de tudo o que se passa a seu redor.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Mercúrio e o Sol passam a magnetizar o ponto mais elevado de seu céu natal, onde colocam você ainda mais em evidência. Os assuntos profissionais entram em uma fase bastante dinâmica. Será mais fácil realizar-se e projetar-se. DICA: não se deixe levar demais pela ambição nem se descuide de quem ama.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Os raios solares e mercurianos atingem harmoniosamente seu signo e anunciam várias semanas de intensa energização para você. Mercúrio e o Sol lhe dão pique para tudo, em especial para ampliar seus horizontes e seu campo de ação. DICA: as viagens, e tudo o que lhe ajude a sair da rotina, serão agradáveis e estimulantes.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

As novas posições de Mercúrio e do Sol fazem com que as semanas vindouras sejam muito favoráveis a todas as mudanças que você queira fazer em sua vida. Você pode desligar-se mais facilmente de tudo o que já era e abrir-se sem medo para o novo. DICA: a capacidade regenerativa de seu organismo está em alta.