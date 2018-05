Horóscopo: Sol e Netuno nos espiritualizam

00:00 · 02.05.2018

O ótimo aspecto que o Sol forma com Netuno faz com que o momento seja ideal para a gente exercer nosso lado mais espiritual, sensível e inspirado. Além de facilitarem nossos relacionamentos, esses astros fazem com que nossa necessidade de elevação e transcendência esteja em alta. Assim, as horas de solidão e reflexão, tão favoráveis ao nosso crescimento interior, tendem a ser particularmente enriquecedoras. O poder da nossa fé anda mais vivo e potente e por isso nossas imagens mentais tendem a concretizar-se mais facilmente. Esse contato positivo traz à tona o nosso lado doce, compassivo e compreensivo e possibilita que a gente aceite as pessoas como elas são, sem tantas críticas e restrições. Podemos nos comportar de modo mais solidário, nos aliar aos outros em torno dos mesmos ideais e ter êxito nas atividades em equipe. Vênus tensiona Netuno e recomenda uma dose extra de realismo no amor.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Netuno está em harmonia com o Sol, por isso aumenta seu poder psíquico e lhe aconselha a pensar sempre de modo positivo. Você está em uma fase excelente para isolar-se com quem mais gosta, trocar confidências e abrir o coração. DICA: as associações e parcerias estão particularmente beneficiadas.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O Sol, em seu signo, une-se a Netuno e torna este período excelente para você concentrar-se em suas atividades e atuar de modo a progredir naquilo que faz. Suas iniciativas práticas tendem ao êxito, portanto vá em frente com toda garra! DICA: não se descuide de suas necessidades afetivas e dedique-se a quem você mais gosta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O fato de Netuno estar em harmonia com o astro-rei Sol e atingir positivamente seu setor do inconsciente lhe ajuda a entender mais claramente o que se passa em seu íntimo e a agir de modo coerente com suas reais motivações. DICA: você está em condições de analisar-se ainda melhor e mais profundamente.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Agora o planeta Netuno e o Sol abrem seus canais de contato com o mundo e dão a maior força a todas as suas iniciativas no sentido de ampliar seu campo de ação. Além disso, fazem com que o fator sorte atue a seu favor. DICA: aproveite a fase para expandir-se e esteja de olho nas boas oportunidades, inclusive no amor.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Sua estrela-guia, o Sol, agora forma um bom aspecto com Netuno, por isso favorece os assuntos transcendentais e dá a maior força a suas iniciativas no sentido de abrir a mente para as coisas do espírito. Cuidar do visual e embelezar-se também são ótimas pedidas. DICA: viagens curtas serão divertidas e estimulantes.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Aproveite esta fase para cuidar de tudo o que exija tato, cortesia e capacidade de comunicação. Isso porque o Sol e Netuno fazem com que sua capacidade de aceitar os outros esteja em alta e lhe estimulam a entrosar-se com todos. Você pode entender melhor os sentimentos alheios. DICA: os amores estão em alta.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Os assuntos práticos e relativos ao trabalho estão especialmente beneficiados pelo Sol e Netuno, que lhe ajudam a concretizar antigos projetos e realizar-se. DICA: sua capacidade de concentração está em alta e você pode criar estruturas muito mais sólidas para seus projetos e empreendimentos.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O ótimo aspecto que une o Sol e Netuno faz com que esta fase seja de intensa magnetização para você, que pode revelar todo seu potencial e agir com determinação. DICA: os amores vão de vento em popa e se o seu coração está vago é bem provável que não permaneça assim por muito tempo. Paixões a vista!

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Graças ao Sol e a Netuno sua capacidade de realização anda mais marcante ainda e a fase promete ser bastante fecunda. Esses astros estimulam seu espírito prático e fazem com que seja muito mais fácil executar seus planos. DICA: o planeta Vênus acentua sua necessidade de contato e promete ótimos momentos a dois.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Sua sensibilidade e seu desejo de amar estão reforçados pelo Sol e Netuno, que criam um clima de entendimento e harmonia no terreno sentimental. Além disso, esses astros lhe vitalizam e favorecem as atividades de lazer. DICA: você anda mais idealista, porém não disperse suas energias em empreendimentos utópicos.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Estes dias prometem ser muito agradáveis para você, pois o Sol e Netuno lhe ajudam a entrosar-se melhor com os familiares. Você também pode fazer bons negócios com terras e imóveis, aproveite as oportunidades. DICA: confie em si, supere as encucações, que só servem para baixar seu astral, e pense positivo.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Sua necessidade de contato está enfatizada pelo Sol e por seu planeta Netuno. Eles lhe tornam uma pessoa muito mais doce, amistosa e comunicativa. Aproveite a fase para passar mensagens,dar telefonemas e cuidar de tudo o que exija capacidade de verbalização. DICA: tudo tende a fluir bem e mais facilmente.