Horóscopo: Ser natural é preciso

00:00 · 21.09.2018

Nestes dias o Sol e Mercúrio estão em quadratura com Saturno, o que pode um exercer efeito repressivo sobre nós e travar a livre expressão de nossas maiores potencialidades. Para que tudo vá bem devemos manter a espontaneidade, especialmente em nossas relações pessoais e sentimentais, e deixar as coisas fluírem. O fato de o Sol, Mercúrio e Saturno estarem em desacordo assinala uma fase em que a gente deve ser especialmente prudentes nos negócios relativos a terras e imóveis, para não entrar em frias. Também é importante que usemos de muita diplomacia com os mais velhos. Convém a gente não cultivar ressentimentos e se esforçar para perdoar as pessoas que nos ferem, mesmo porque muitas vezes elas o fazem sem nem mesmo perceber. É bom lembrar que toda mágoa que se cultiva só nos envenena e faz mal. A Lua, em Aquário, torna o período excelente para se estar em grupo e confraternizar com os amigos. Podemos conhecer pessoas interessantes e inteligentes.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Como o astro-rei Sol e Mercúrio vibram de modo arrevesado para Saturno é essencial que você não alimente expectativas demais em relação a quem mais gosta. Acautele-se contra atitudes dependentes e não deixe sua felicidade depender de nada que não dependa de você. DICA: não se sobrecarregue com afazeres ou atividades estressantes.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Você está plenamente sob o efeito dos aspectos tensos do Sol e Mercúrio com Saturno, portanto pise em ovos ao lidar com quem você mais gosta. Seja tolerante e procure fazer vista grossa às humanas imperfeições alheias. DICA: lembre-se de que a perfeição é uma meta e faça o possível para aperfeiçoar-se ao invés de apenas exigir dos outros.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O contato tenso de Saturno com o Sol e com seu regente Mercúrio lhe recomenda agir com cautela, principalmente nos amores e negócios. Evite especular, não faça despesas desnecessárias e conserve-se dentro do orçamento. DICA: procure não ser rude exatamente com quem você mais gosta e preserve um astral de harmonia entre vocês.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O Sol e Mercúrio vibram de modo tenso e assinalam um período em que você deve pensar ainda melhor antes de agir ou de dizer qualquer coisa. Evite provocar mal-entendidos, não seja rude nem adote atitudes agressivas, que possam dificultar seus relacionamentos. DICA: procure distender-se ao máximo, para reencontrar seu eixo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O fato de o Sol e Mercúrio vibrarem desarmoniosamente em seu setor material assinala um período em que você deve conter gastos e evitar tudo o que possa colocar seu dinheiro em risco. Não se jogue de cabeça em situações que não sejam bem claras e procure manter a objetividade em todas as ocasiões. DICA: evite iludir-se e seja realista.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O Sol e Mercúrio, no final de seu signo, batem de frente com Saturno, portanto atue com a máxima prudência nos ambientes sociais e profissionais e não se exija demais. Tenha muito tato ao lidar com os mais velhos e não se envolva em bate-bocas totalmente estéreis e desgastantes. DICA: persevere sempre no pensamento positivo.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Procure não fantasiar demais nem se deixar envolver em aventuras indesejáveis, que podem fazer com que sofra desnecessariamente. É importante que você não se iluda e mantenha em todas as situações o senso de realidade . DICA: o Sol, Mercúrio e Saturno lhe recomendam prudência nos assuntos sentimentais, portanto vá com calma.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Saturno aconselha você a pesar bem suas palavras e a não se envolver em discussões estéreis e desgastantes. Evite dispersar-se em atividades demais, faça uma coisa por vez e supere certa tendência para a inquietude. DICA: não permita que a sinceridade exagerada faça com que você provoque ressentimentos nas pessoas a sua volta.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Durante estes dias não faça despesas impulsivamente e atenha-se aos gastos rotineiros e inadiáveis. O Sol e Mercúrio tentam desequilibrar suas finanças e recomendam prudência nessa área. Seja tolerante com as pessoas a sua volta e não crie atritos por bobagens. DICA: dialogue com quem você gosta e não provoque rupturas indesejáveis.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Seu planeta Saturno vibra de modo tenso em seu signo e assinala uma fase em que você não deve exigir-se demais. Dê maior atenção a seus limites físicos e psíquicos e alterne os períodos de ação com outros de descanso. DICA: evite atitudes repressivas e use de especial delicadeza ao lidar com as pessoas mais próximas e queridas.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nesta fase você está sob o efeito do contato tenso que Saturno forma com o Sol e Mercúrio. Assim, convém que evite o negativismo e as atitudes impulsivas. Distenda-se ao máximo e reserve uma parte do seu tempo para repor suas energias. DICA: Marte aconselha você a não discutir nem desentender-se com quem mais gosta.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O fato de o Sol e Mercúrio vibrarem de modo arrevesado para Saturno assinala um período em que você deve evitar as atitudes rudes ou competitivas e agir com a máxima diplomacia em seus contatos pessoais. Não bata de frente com os outros por motivos bobos. DICA: mantenha o senso de realidade em todas as ocasiões, mas principalmente no amor.