Horóscopo: Senso de justiça em alta

00:00 · 06.02.2017

Desde que entrou em Libra, no dia 9 de outubro, Júpiter tem percorrido esse signo de modo bastante acelerado e neste início de fevereiro já está em seu 24º grau. Porém às 4h54 (HV) desta madrugada Júpiter entrou em retrocesso. É como se esse planeta andasse para trás. Ele nos convida a rever nossos relacionamentos e parcerias e até mesmo para nosso modo de interagir com as outras pessoas. Também podemos repensar nossos conceitos éticos, filosóficos e religiosos. O fato de Júpiter retrogradar em Libra assinala um bom momento para a gente se reposicionar em situações nas quais não estamos confortáveis. Será mais fácil reconhecer nossos erros e adotar uma atitude conciliadora em relação aos outros. Nosso senso de justiça está em alta, por isso a gente pode se analisar de forma mais isenta, sem automaticamente culpar os outros quando as coisas não funcionam.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Sua vida social anda bastante agitada e agora Júpiter, que ativa exatamente seu setor do "outro", entra em retrocesso e lhe estimula a rever seu modo de relacionar-se. Você tende a perceber que alianças são fecundas e inimizades não devem ser alimentadas. DICA: "mais vale um mau acordo do que uma boa briga".

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Esta fase é propícia para você reavaliar objetivamente sua vida profissional e seu desempenho nela. Você tende a dedicar-se e a demonstrar toda sua garra e esforço, por isso pode ascender a uma posição melhor. Nada mais justo. DICA: evite a gula e os excessos alimentares e adote uma atitude moderada à mesa.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

De agora em diante Júpiter está em retrocesso em seu setor amoroso. Assim, estimula você a fazer um retrospecto de sua vida amorosa. Você pode aprender muito com antigas experiências. DICA: sua capacidade criativa está em alta, assim como a de liderança, e você pode destacar-se em tudo o que fizer.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O planeta Júpiter, em retrocesso em seu setor doméstico, lhe ajuda a repensar o passado com novos olhos, mas generosos. Isso lhe permite valorizar as coisas boas que lhe aconteceram e se libertar de lembranças negativas. DICA: você tende a adotar uma atitude mais generosa e a entender-se melhor com todos em casa.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Júpiter, retrógrado. faz com que esta fase seja ótima para você rever seus pontos de vista e se mostrar mais flexível em relação a eles. Você pode aprofundar a mente em tudo aquilo que sempre despertou seu interesse. DICA: conscientize-se de que vara que verga não quebra e procure adaptar-se às mudanças.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Agora Júpiter retrograda em seu setor material, por isso nos próximos meses lhe convida a repensar sua atitude em relação a dinheiro. Júpiter detona uma fase excelente para você pensar como incrementar seus rendimentos com maior inteligência e menor esforço. DICA: acautele -se contra a possessividade.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Como só ocorre a cada 12 anos, até outubro Júpiter, o planeta da Boa Fortuna, visita seu signo. Hoje ele começa a retrogradar, por isso desacelera seu ritmo e lhe convida a reavaliar suas ações. Aproveite a oportunidade para retomar tudo o que ficou inacabado ou mal-resolvido. DICA: não tenha medo de amar!

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Até junho Júpiter está retrógrado no signo anterior ao seu e faz com que nos próximos meses as questões místicas e transcendentais chamem sua atenção. Ele faz com que você reavalie sua fé e verifique se a canaliza de forma construtiva. DICA: é essencial que você tome consciência de suas ilusões e se livre delas.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Seu regente Júpiter transita em retrocesso sobre seu setor das amizades, por isso inicia-se uma fase excelente para você retomar antigos contatos e rever velhos amigos. Você pode contar com eles. Aproveite para repensar seus ideais e planos para o futuro. DICA: supere a propensão para o idealismo excessivo.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nesta fase você pode colher os frutos de tudo o que você vem plantando nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo Júpiter lhe convida a repensar suas ambições. Esteja de olho nas boas oportunidades que tendem a surgir e trate de aproveita-las devidamente. DICA: evite sobrecarregar-se e saiba a hora de parar.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

As afortunadas vibrações de um Júpiter retrógrado atingem harmoniosamente seu signo e lhe convidam a repensar seus mais enraizados conceitos religiosos e filosóficos. Nesta fase você pode até questionar velhas certezas. DICA: vá pensando em como ampliar seu campo de ação, pois você conta com muita proteção.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Mudança. Esta tem sido sua palavra-chave nos últimos meses, graças ao trânsito de Júpiter por sua casa das transformações. Agora em retrocesso, esse planeta convida você a reavaliar seus processos íntimos com maior intensidade. DICA: só não tenha medo de deixar o passado totalmente para trás.