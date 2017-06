Horóscopo (segunda 12/06): Dia dos Namorados romântico

00:00 · 12.06.2017

Graças ao bom aspecto de Vênus com Marte este Dia dos Namorados promete ser especialmente romântico. Esses astros nos tornam mais demonstrativos, capazes de expressar com espontaneidade o que sentimos. A fase é excelente para os assuntos do coração e para os encontros com quem a gente mais gosta. Como Vênus está em Touro e Marte em Câncer, as horas de intimidade e aconchego a dois estão especialmente beneficiadas. Estes dias são ideais para nos isolarmos e passarmos bons momentos a dois. A Lua está até às 20h46 em Capricórnio, por isso favorece as questões profissionais e dá a maior força a projetos a longo prazo. Estamos em condições de perseverar em nossos empreendimentos e podemos dar vazão a nosso lado batalhador e tenaz. Até mesmo nossa capacidade de concentração está em alta e nos ajuda a focar a atenção naquilo que de fato importa. A tensão de Lua com Urano desaconselha o nervosismo e os repentes. Convém a gente relaxar ao máximo.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Em harmonia com Vênus, seu regente Marte ativa seu signo de concepção, por isso torna esta fase excelente para você concentrar-se nos assuntos caseiros e mostrar-se mais participante em relação a eles. Você pode tornar sua casa mais bonita e gostosa. DICA: seu desejo de ficar a sós com quem ama tende a aumentar sensivelmente.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Tudo o que exija tato, cortesia e capacidade de verbalização está especialmente favorecido nestes dias, em que Marte e seu planeta Vênus dão a maior força às atividades culturais e intelectuais. O período é ideal para você informar-se, atualizar-se ou até iniciar algum curso. DICA: abra o coração e dialogue com a pessoa amada.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Nestes dias sua capacidade de realização está reforçada por Marte e Vênus, que anunciam um período bastante fecundo. Aproveite para colocar tudo seu em dia e também para reforçar a conta bancária. DICA: não se deixe levar demais pela possessividade no terreno sentimental e não sufoque quem você ama com cenas de ciúme.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Marte visita seu signo e, juntamente com Vênus, anuncia um período em que seu poder de sedução está em alta. Mantenha seus canais receptores bem abertos e deixe-se energizar plenamente por esses planetas, que favorecem os romances e estimulam seu lado mais doce e sentimental. DICA: ame sem medo ou insegurança.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Os planetas Marte e Vênus ativam seu setor espiritual e anunciam uma fase em que você deve poupar-se ao máximo. Aproveite para dar maior atenção a suas necessidades íntimas e a seu desejo de transcendência. Supere certa tendência para a melancolia e pense sempre positivamente. DICA: meditar será relaxante e restaurador.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Durante estes dias as relações de amizade estão bastante dinamizadas por Marte e Vênus, que ajudam você a fazer contatos e ampliar seu círculo social. Você pode contar com a ajuda de pessoas bastante influentes. DICA: esses planetas estimulam você a exercer sua cidadania e a participar ativamente de tudo o que se passa a seu redor.

Libra (23 set. a 22 out.)

Agora Marte e seu planeta Vênus magnetizam o ponto mais elevado de seu céu natal, por isso colocam você ainda mais em evidência e fazem com que os assuntos profissionais entrem em uma ótima fase, de muito sucesso. DICA: não se deixe levar demais pela ambição nem se descuide exatamente de quem você mais gosta.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Vênus e Marte ativam o pelo signo complementar ao seu, por isso dinamizam seus relacionamentos amorosos e fazem com que você compreenda melhor o ponto de vista alheio. Sua capacidade de colaboração está em alta, porém não se anule. DICA: você tende a relacionar-se de modo muito mais equilibrado com quem ama.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

O bom aspecto do planeta Marte com Vênus faz com que este período seja muito favorável a todas as mudanças que você queira fazer em sua vida afetiva. Você pode desligar-se com maior facilidade de relações que já eram e abrir-se para novas experiências. DICA: você tende a superar inibições e a revelar seu lado mais sensual.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Ótimos fluidos de Marte e Vênus chegam harmoniosamente até você e anunciam um fase de intensa energização. Você está com muito pique para tudo, inclusive para ampliar seus horizontes e seu campo de ação. DICA: as viagens a dois, e tudo o que lhe ajude a romper com a rotina no setor amoroso, serão muito bem vindas.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

O fato de Vênus e Marte magnetizarem seu setor da saúde anuncia uma fase excelente para todos os cuidados com seu organismo. As dietas desintoxicantes serão bem-sucedidas. Esses planetas também reforçam seu espírito prático e lhe dão condições de aprimorar seu desempenho no serviço. DICA: seja tolerante com quem ama.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Esta fase promete ser excelente para você, que tende a mostrar-se uma pessoa ainda mais amorosa, capaz de dar o melhor de si no terreno sentimental. Até mesmo sua capacidade de afirmação está em alta e lhe ajuda a agir de modo confiante nos assuntos do coração. DICA: você pode receber uma poderosa flechada de Cupido