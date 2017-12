Horóscopo: Realizações em alta

00:00 · 22.12.2017

Na quarta-feira Saturno ingressou em Capricórnio e agora está conjunto com o Sol, que acaba de entrar nesse setor do Zodíaco. A influência desse signo, que é feminino, cardinal e pertence ao elemento terra, nos torna ainda mais realizadores e nos dá boa cabeça para partir da teoria para a prática de modo bastante objetivo e racional. Vivemos um período excelente para nos dedicarmos a tudo que exija perseverança e capacidade de estruturação e por esse motivo podemos criar bases bastante sólidas para novos projetos e empreendimentos futuros. As vibrações capricornianas estimulam nosso lado ambicioso e responsável. Exatamente por isso é importante a gente não exagerar, evitar sobrecargas e não assumir afazeres demais. Nesta fase natalina, convém a gente se preocupar menos com presentes e comidas e vivenciar mais o simbolismo espiritual desta data. O mais importante é nos dedicarmos a amar ao próximo como a nós mesmos.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A nova posição solar enche você de disposição para as atividades práticas e lhe torna mais perseverante em seus empreendimentos, por isso as próximas semanas serão especialmente fecundas. DICA: para que tudo vá bem, não se descuide de suas necessidades pessoais nem de quem você ama.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Além de Saturno, também o Sol forma um ótimo aspecto com seu signo e faz com que você viva uma fase de intensa energização. Você pode concentrar-se em tudo o que desperta seu interesse, principalmente nos assuntos filosóficos e religiosos. DICA: viajar e mudar de ambiente lhe fará muitíssimo bem.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Agora também o Sol lhe convida aos momentos de introspeção e faz com que as próximas semanas sejam ideais para você se auto-analisar e ter uma melhor percepção de seus processos íntimos. Exatamente por isso você pode agir de modo coerente. DICA: trocar confidências e desabafar lhe fará bem.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Sua vida social entra em um período ainda mais intenso e movimentado, durante o qual estar com os velhos amigos será gratificante. Você pode travar contato com pessoas dinâmicas, criativas e estimulantes, que agitarão bastante sua vida. DICA: você tende a projetar-se, mas evite compromissos formais e desgastantes.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Graças ao Sol, você vive um período apropriado para cuidar da saúde, repensar seus hábitos alimentares e adotar uma dieta saudável e natural, que contribua para purificar seu organismo. DICA: aproveite para organizar-se e cuidar daquelas pequenas coisas para as quais em geral não tem tempo.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Tudo o que lhe dê prazer e alegria de agora em diante está favorecido também pelo Sol, que torna as semanas vindouras ótimas para você sair, ir a festas e reuniões, ao cinema ou teatro e curtir a vida no que ela tem de melhor. DICA: os momentos a dois também prometem ser muito gratificantes.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Também o Sol lhe aconselha a aproveitar as próximas semanas para concentrar-se nos assuntos domésticos e familiares e mostrar-se mais atuante em casa. As horas de isolamento são ideais para você repor suas energias físicas e emocionais e reequilibrar-se. DICA: aproveite para libertar-se de velhas mágoas.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O astro-rei Sol está em Capricórnio e assinala uma fase ideal para passeios, caminhadas e viagens rápidas, mesmo porque a sua necessidade de ação está em alta. DICA: nossa estrela acentua sua capacidade de comunicação e lhe ajuda a entender-se melhor com todos a sua volta, em especial com a pessoa amada.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Você já está em um período produtivo e agora o Sol reforça essa tendência. Assim, aproveite para concentrar-se nos assuntos materiais e dar um bom impulso em tudo o que lhe convém. Os astros lhe ajudam a manter a capacidade de concentração. DICA: você tende a transmitir maior sensação de segurança a quem ama.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Há poucos dias também o Sol iniciou a visita que anualmente faz a seu signo. Ele detona uma fase de intensa energização para você, que pode concentrar-se nos assuntos pessoais e cuidados com o visual. DICA: a partir de seu aniversário (parabéns!) você inicia um novo ciclo vital, que promete muito.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O Sol junta-se a Saturno e também ingressa em sua casa da espiritualidade, onde faz com que sua fé esteja mais potente do que nunca. Tome nota disso, porque é essencial que você alimente pensamentos elevados, não critique os outros e concentre o a mente naquilo que quer ver realizado. DICA: não se exija demais.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Também o Sol está em Capricórnio, onde dinamiza ainda mais sua vida social. Nosso estrela favorece o convívio com os amigos e torna você muito mais participante. Aproveite para conscientizar-se, exerça sua cidadania e ligue-se nos problemas de seu bairro e cidade. DICA: seja realista no amor.