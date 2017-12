Horóscopo: Processos de renovação em alta

00:00 · 14.12.2017

A Lua, em sua fase minguante, está até amanhã em Escorpião, o signo da transformação, no qual Júpiter e Marte também se encontram. Assim, ela facilita e acelera ainda mais os processos de renovação que estamos vivendo e permite que a gente se recicle mais facilmente. Nessa posição, a Lua acentua a capacidade regenerativa do nosso organismo e psiquismo e faz com que a gente sacuda a poeira e dê a volta por cima com muita garra. Mas devemos nos precaver contra todo tipo de desperdício, seja de nossas energias, seja de nosso tempo ou dinheiro. Convém a gente administrar bem nosso potencial e canalizá-lo objetivamente para metas e empreendimentos viáveis. Também é essencial que a gente evite a emotividade excessiva, mantenha a estabilidade e que não se jogue impulsivamente em situações confusas. Devemos relaxar ao máximo, para nos reequilibrarmos interiormente, e estar alerta para não descarregar as tensões nos outros.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Durante esta fase convém que você seja especialmente prudente nos negócios e finanças e esteja alerta para não dar nenhum ponto sem nó. Concentre-se naquilo que de fato vale a pena, não provoque rupturas nem aja de modo precipitado em suas relações pessoais. DICA: no amor, evite o ciúme e as desconfianças.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O fato de a Lua estar em Escorpião aconselha você a não se envolver em situações de confronto, principalmente no ambiente profissional. Ao invés de competir, procure aliar-se aos outros e junte suas forças às deles. DICA: mas acautele-se contra comportamentos dependentes e não espere demais das pessoas.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A Lua vibra de modo tenso, por isso é importante que você não se envolva precipitadamente em situações confusas pelo mero desejo de ação e aventura. Mantenha o senso de realidade em todas as ocasiões. DICA: sua dedicação ao trabalho dará excelentes resultados, porém conserve a capacidade de concentração.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seja mais prudente do que nunca, evite as especulações e prefira investir seu dinheiro em coisas que não envolvam risco. Uma atitude conservadora é a mais indicada no presente momento, pois a Lua pode desestabilizar as finanças. DICA: use de especial diplomacia ao lidar com quem você mais gosta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nestes dias o astral em casa está movimentado pela Lua, que estimula você a agir de modo realmente determinado e objetivo em seus contatos com a família. Supere a propensão para se deixar levar excessivamente pelas emoções e conserve a estabilidade. DICA: os momentos com a pessoa amada serão especiais.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Agora a Lua tenta provocar certa inquietude em você, que deve manter a tranquilidade íntima e não se dispersar em coisas acessórias. Faça de "concentração" a sua palavra-de-ordem em todas as situações. DICA: não alimente ideias confusas e pense ainda melhor antes de dizer ou de assinar qualquer coisa.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Convém que você atue no sentido de fazer com que seu dinheiro renda ao máximo e esteja alerta contra gastos incompatíveis com o seu orçamento. Evite sobretudo as compras de impulso e não arrisque: prefira o pouco certo ao muito duvidoso. DICA: não alimente expectativas exageradas em relação aos outros.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A Lua, em seu signo, juntamente com Marte e Júpiter, vitaliza você e recarrega sua baterias. Mas ela lhe aconselha a não se deixar levar demais pelas emoções. Mantenha a estabilidade e reserve uma parte de seu tempo para relaxar, restaurar suas energias e reequilibrar-se. DICA: seu magnetismo pessoal está em alta.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Até amanhã a Lua ocupa o signo anterior ao seu e assinala dois dias em que você deve pensar ainda melhor antes de tomar qualquer decisão ou iniciativa. Esteja alerta para não se envolver impulsivamente em situações confusas. DICA: confie em si e não deixe que sua felicidade dependa de algo que não depende de você.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Durante este período convém você manter o senso prático e não se deixar fascinar demais por projetos totalmente utópicos e inviáveis. Conserve em todas as situações a prudência e o realismo que caracterizam seu signo. Não crie ilusões nem espere demais dos outros. DICA: desenvolva seu próprio potencial.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nesta fase a Lua aconselha você a não se sobrecarregar de afazeres ou responsabilidades e a dar maior atenção a sua necessidade de lazer e descanso. Você pode dedicar-se com sucesso ao serviço e às questões práticas, mas vá com calma. DICA: suas iniciativas no sentido de conquistar uma situação melhor tendem ao êxito.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A passagem da Lua por Escorpião acentua seu espírito de aventura e além disso vitaliza intensamente você, pois está em conjunção com Júpiter e forma um contato muito harmonioso com seu regente Netuno. DICA: sua capacidade de observação está em alta e lhe ajuda a aprender muito com o mundo a sua volta.